Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iş kazası, tarımda kullanılan ekipmanların oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Aşağı Karaören Mahallesi’nde yaşanan olayda, traktörüne bağlı ekipmanı çıkarmaya çalışan bir çiftçi hayatını kaybetti.

TRAKTÖRLE ÇALIŞIRKEN SIKIŞTI

Olay, saat 17.30 sıralarında Seydişehir’e bağlı Aşağı Karaören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halim Kutlu (65), kendisine ait traktörde takılı bulunan ilaçlama makinesini sökmek istediği sırada traktör ile ekipman arasında sıkıştı.

Çevrede bulunan mahalle sakinleri durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kutlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

TARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK UYARISI

Bu tür kazalar, özellikle tarım makineleriyle yapılan çalışmalarda iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlar, traktör ve bağlı ekipmanlarla çalışırken motorun kapalı olması, ekipmanın sabitlenmesi ve tek başına müdahale edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.