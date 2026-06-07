Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli bir araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir kişi adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkililerinin bildirdiğine göre, kentte şüphe üzerine durdurulan bir araçta detaylı inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 6 kilogram ağırlığında ADB-BUTİNİCA adlı kimyasal uyuşturucu hammaddesi bulundu.

900 KİLOGRAM ÜRETİM KAPASİTESİ

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, ele geçirilen 6 kilogramlık hammaddenin işlenmesi halinde yaklaşık 900 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebilecek kapasitede olduğu aktarıldı. Ele geçirilen maddenin yoğunluğu, engellenen uyuşturucu ticaretinin boyutunu ortaya koydu.

SENTETİK KANNABİNOİD TEHLİKESİ NEDİR?

Sentetik kannabinoidler, laboratuvar ortamında üretilen ve sinir sistemi üzerinde yıkıcı etkilere sahip olan yapay kimyasallar olarak biliniyor. ADB-BUTİNİCA gibi öncül maddelerin çok küçük miktarlarının bile çoğaltılarak yüzlerce kilogram uyuşturucuya dönüştürülebilmesi, bu kimyasalların halk sağlığı açısından yarattığı büyük tehdidi vurguluyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.