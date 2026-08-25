Ocak 2027 zam dönemi yaklaşırken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaş artışında belirleyici olacak enflasyon verileri yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte hesaplanması belirleyici olacak. Bu nedenle yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerindeki her değişiklik, olası maaş zammı senaryolarını da doğrudan etkiliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayında yayımlanan 2026 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltti. Banka, 2027 sonunda enflasyonun yüzde 15'e, 2028 sonunda ise yüzde 9'a gerilemesini öngörüyor. Merkez Bankası, 2026 tahminindeki yukarı yönlü güncellemede enerji ve emtia fiyatları, gıda enflasyonu varsayımı ile yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki görünümün etkili olduğunu bildirdi.

PİYASANIN BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI TAHMİNİNİN ÜZERİNDE

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi de maaş hesaplamalarında yakından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor. Temmuz döneminde piyasa katılımcılarının 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 29,2 seviyesinde gerçekleşti. Yılın başında yüzde 23,2 düzeyinde bulunan beklentinin ilerleyen aylarda yükselmesi, Ocak 2027 için yapılan emekli ve memur zammı hesaplarının da yukarı yönlü güncellenmesine neden oldu. Ancak bu oranların tahmin olduğu ve kesin maaş artışını göstermediği unutulmamalı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam açısından esas belirleyici veri, 2026'nın temmuz-aralık döneminde oluşacak altı aylık TÜFE olacak. Kaynakta yer alan farklı yıl sonu enflasyon senaryolarına göre bu kesimin zam oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,80 arasında oluşabileceği hesaplanıyor. Ancak yılın kalan aylarında enflasyonun beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi halinde bu oranlar değişecek. Kesin artış, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon tablosunun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE HESAP FARKLI

Memurlar ile memur emeklilerinde ise SSK ve Bağ-Kur'dan farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. Maaş artışında toplu sözleşmeyle belirlenen oran esas alınırken, önceki toplu sözleşme artışını aşan enflasyon için oluşan fark da yeni dönem artışına ekleniyor. Kaynakta değerlendirilen senaryolara göre Ocak 2027'de memur ve memur emeklilerinin toplam artışının yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında şekillenebileceği öngörülüyor. Bu hesaplamalar da gerçekleşmiş altı aylık enflasyon yerine yıl sonu tahminlerine dayandığı için şimdilik kesin zam oranı niteliği taşımıyor.

DÖRT FARKLI SENARYO MASADA

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminlerin bulunması nedeniyle maaşlar için tek bir zam oranından söz etmek mümkün değil. Merkez Bankasının resmi tahmini, piyasa katılımcılarının beklentileri ve ekonomi çevrelerinin farklı enflasyon varsayımları üzerinden oluşturulan dört senaryo, maaş artışlarının hangi aralıkta gerçekleşebileceğine ilişkin bir çerçeve sunuyor. Enflasyon yükseldikçe altı aylık TÜFE üzerinden hesaplanan emekli zammı ve memurlar açısından oluşabilecek enflasyon farkı da buna bağlı olarak değişiyor.

KESİN RAKAM İÇİN YIL SONU ENFLASYONU BEKLENECEK

Emekli ve memurlar açısından mevcut hesaplamalarda en önemli nokta, tahmin ile kesinleşmiş zam oranının birbirinden ayrılması. Merkez Bankasının enflasyon tahmini veya piyasa beklentileri doğrudan maaşlara uygulanmıyor. Zam hesabında TÜİK tarafından açıklanan gerçekleşmiş tüketici enflasyonu esas alınıyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda gelecek TÜFE verileri, Ocak 2027 maaş artışlarının yönünü adım adım belirleyecek.

MAAŞLARDA SATIN ALMA GÜCÜ DE ÖN PLANDA

Zam oranının büyüklüğü kadar enflasyon karşısındaki satın alma gücü de çalışanlar ve emekliler açısından önem taşıyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde nominal maaş artışları yükselse bile gıda, konut, ulaştırma ve temel hizmetlerdeki fiyat değişimleri hane bütçeleri üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle Ocak 2027'ye ilişkin değerlendirmelerde yalnızca açıklanacak zam yüzdesi değil, yılın ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinin seyri de yakından izlenecek.

OCAK AYINDA RESMİ HESAP ORTAYA ÇIKACAK

2026'nın son aylarına ait enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından altı aylık oran kesinleşecek ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı hesaplanabilecek. Aynı veriler üzerinden memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Dolayısıyla bugün açıklanan yüzde 8,70-yüzde 10,80 ve yüzde 6,67-yüzde 8,73 aralıkları olası senaryoları gösterirken, milyonlarca kişinin maaşına yansıyacak kesin oran için resmi enflasyon sürecinin tamamlanması beklenecek.