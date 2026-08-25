Alman otomotiv devi Volkswagen'de maliyetleri azaltmayı hedefleyen yeni yapılanma planı, yönetim ile çalışan temsilcileri arasındaki gerilimi artırdı. Wolfsburg'daki ana fabrikada 25 Ağustos'ta yapılan olağanüstü işçi toplantısına 10 binden fazla çalışan katılırken, Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo işten çıkarmalara ve fabrika kapatmalarına karşı çıktı.

Tartışmanın merkezinde Volkswagen CEO'su Oliver Blume'un gündeme getirdiği yaklaşık 50 bin ilave pozisyonluk azaltım ihtimali bulunuyor. Blume daha önce bu rakamın sabitlenmiş bir işten çıkarma hedefi olmadığını, mevcut işçilik maliyetleri değişmediği takdirde yapılan hesaplamanın ortaya çıkardığı teorik büyüklük olduğunu açıklamıştı.

ÇALIŞANLARDAN YÖNETİME SERT TEPKİ

Wolfsburg'daki toplantıda yönetimin tasarruf stratejisini çalışanlara ayrıntılı biçimde açıklaması istendi. Alman basınındaki haberlere göre 10 bini aşkın çalışan Blume'un konuşmasını protestolarla karşıladı. Cavallo ise yönetim kuruluna ve özellikle Blume'a duyulan güvenin ciddi biçimde zarar gördüğünü, ancak bunun henüz onarılamayacak bir noktaya ulaşmadığını söyledi.

İşçi temsilcileri, zorunlu işten çıkarmaların ve fabrika kapatmalarının çözüm olarak kabul edilmeyeceği görüşünde. Volkswagen'in Almanya'daki üretim tesislerinin grubun sanayi altyapısının ayrılmaz parçası olduğunu savunan Cavallo, yeniden yapılanmanın yalnızca personel ve işçilik maliyetlerini azaltmaya dayandırılmasına karşı çıkıyor.

FABRİKALARIN 2030 SONRASI GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Volkswagen yönetimi ise özellikle bazı Alman tesislerinde 2030'lu yıllar için yeterli ve rekabetçi üretim kapasitesinin garanti edilemediğini belirtiyor. Son dönemde Zwickau ve Emden'deki Volkswagen fabrikaları ile Hannover'deki ticari araç tesisi ve Audi'nin Neckarsulm fabrikası bu tartışmaların odağında yer aldı.

Blume, somut bir fabrika kapatma kararının alınmadığını ve tesis kapatmanın en pahalı, son başvurulacak seçenek olduğunu belirtmişti. Yönetim; yeni modeller, ortaklıklar, yatırımcılar veya farklı endüstriyel kullanımlar yoluyla tesislere uzun vadeli üretim perspektifi kazandırılmasını seçenekler arasında tutuyor.

50 BİNLİK AZALTIMIN BİR BÖLÜMÜ ZATEN KARARLAŞTIRILMIŞTI

Volkswagen'deki mevcut tartışma, 2024 sonunda başlayan yeniden yapılanmadan ayrı bir aşamayı oluşturuyor. Şirket, Audi, Porsche ve yazılım iştiraki CARIAD dahil olmak üzere Almanya'daki operasyonlarında 2030'a kadar yaklaşık 50 bin pozisyonun sosyal açıdan kabul edilebilir yöntemlerle azaltılması konusunda daha önce planlama yapmıştı. Volkswagen'in Ağustos 2026'da yayımladığı bilgilere göre bu süreç için yaklaşık 37 bin çalışanla anlaşma imzalandı.

Volkswagen AG özelinde ise Aralık 2024'te şirket, IG Metall ve iş konseyi arasında imzalanan “Zukunft Volkswagen” anlaşmasıyla Almanya'daki çalışan sayısının 2030'a kadar 35 binden fazla azaltılması kararlaştırılmıştı. Programın doğal çalışan kaybı, erken emeklilik, gönüllü ayrılık ve işe alımların sınırlandırılması gibi yöntemlerle uygulanması öngörülmüştü.

ALMANYA'DA ÜRETİM KAPASİTESİ 734 BİN ARAÇ AZALACAK

2024 anlaşmasının yalnızca istihdamı değil üretim kapasitesini de yeniden şekillendirmesi planlanıyor. Volkswagen'in resmi verilerine göre Almanya'daki tesislerin yıllık teknik üretim kapasitesi toplam 734 bin araç azaltılacak. Şirket, bu düzenlemeler ve diğer maliyet önlemleriyle orta vadede Volkswagen AG bünyesinde yıllık 15 milyar avronun üzerinde sürdürülebilir tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Yönetimin yeni tasarruf arayışının arkasında kârlılık baskısı da bulunuyor. Blume, Volkswagen'in yaklaşık yüzde 3,8 seviyesindeki mevcut getirisinin yeni teknolojiler ve ürünler için gerekli yatırımları uzun vadede finanse etmeye yeterli olmadığını savunuyor. Şirket yönetimi, organizasyonun daha hızlı ve düşük maliyetli hale getirilmesi gerektiğini belirtirken çalışan temsilcileri bunun fabrikaların ve istihdamın korunmasıyla birlikte yürütülmesini istiyor.

KRİTİK PAZARLIK YENİ BİR AŞAMADA

Volkswagen'in önünde böylece iki ayrı istihdam başlığı bulunuyor: 2030'a kadar uygulanmak üzere daha önce kararlaştırılan yaklaşık 50 bin kişilik grup çapındaki azaltım ve maliyetlerin istenen seviyeye düşmemesi halinde ortaya çıkabileceği belirtilen yaklaşık 50 bin ilave pozisyonluk potansiyel küçülme. İkinci rakam için henüz kesinleşmiş bir işten çıkarma kararı bulunmuyor.

Avrupa'nın en büyük otomotiv gruplarından Volkswagen'de bundan sonraki süreç, yönetimin maliyet hedefleri ile çalışan temsilcilerinin istihdam ve tesis güvencesi talepleri arasında kurulacak uzlaşmaya bağlı olacak. Wolfsburg'da başlayan toplantıların diğer tesislerde devam etmesi ve şirketin 2030'a yönelik yeni yapılanma stratejisinin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.