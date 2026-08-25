Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasaların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek mesajlara ve ABD-İran hattındaki gelişmelere odaklandığı süreçte altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNBC-e yayınında konuşan Memiş, kısa vadede haber akışının ons altında sert fiyat hareketlerine yol açabileceğini belirtirken, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti.

PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE'DA

Küresel piyasaların önemli gündemlerinden biri ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu olacak. Merkez bankacıları, ekonomistler ve politika yapıcıların katıldığı toplantılar, doğrudan bir faiz kararı alınan Fed toplantısı niteliğinde olmasa da para politikasının geleceğine ilişkin mesajlar nedeniyle yakından izleniyor. Fed Başkanı'nın faiz, enflasyon ve ekonomik görünüm konusunda kullanacağı ifadeler; dolar, tahvil faizleri ve değerli metallerde yeni fiyatlamalara neden olabiliyor.

Memiş de altının kısa vadeli yönü açısından Jackson Hole'dan gelecek mesajlara işaret ederek, “Gözümüz Jackson Hole toplantısında. Fed Başkanı'nın vereceği mesajlar belirleyici olacak” değerlendirmesinde bulundu. Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi özellikle faiz getirisi bulunmayan altın açısından önem taşıyor. Piyasalarda daha sıkı para politikası beklentisinin güçlenmesi dolar ve tahvil getirilerini destekleyebilirken, ters yöndeki beklentiler altına olan talebi artırabiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Altının yönünü belirleyen tek başlık para politikası değil. ABD-İran hattındaki gelişmeler ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Belirsizliğin yükseldiği dönemlerde güvenli liman talebinin güçlenmesi altına destek sağlayabilirken, gerilimi azaltacak diplomatik gelişmelerin ardından piyasalarda kâr satışları görülebiliyor. Petrol fiyatlarındaki hareketler de enflasyon beklentileri üzerinden merkez bankalarının politika görünümünü ve dolaylı olarak altını etkileyebiliyor.

ABD HAZİNESİNİN HAMLELERİ DE TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda ABD Hazine Bakanlığı'nın Hazine Genel Hesabı (TGA) ve tahvil piyasasına yönelik adımları da izleniyor. TGA, ABD Hazinesi'nin Fed nezdindeki ana nakit hesabı olarak kullanılıyor. Bu hesaptaki bakiyenin artırılması veya azaltılması finansal sistemdeki likidite koşullarını etkileyebildiği için dolar, tahvil getirileri ve değerli metaller açısından önem taşıyor. Dolayısıyla altın yatırımcıları yalnızca Fed'in faiz kararlarını değil, ABD tahvil piyasasındaki hareketleri ve finansal koşulları değiştirebilecek Hazine politikalarını da takip ediyor.

ONS ALTINDA İKİ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

Memiş, kısa vadede ons altın için iki farklı senaryonun gündeme gelebileceğine işaret etti. Haber akışının altını desteklemesi durumunda yükseliş hareketinin devam edebileceğini belirten Memiş, piyasaları rahatlatacak gelişmelerin ardından ise kâr satışlarının görülebileceğini kaydetti. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca fiyatın yükselişine veya düşüşüne değil, hareketin arkasındaki haber akışına ve destek-direnç bölgelerine de odaklanması gerektiğini vurguladı.

ALTINDA KÜRESEL TALEP DE ÖNEMLİ

Altının son dönemdeki performansında merkez bankalarının ve yatırım fonlarının talebi de yakından takip ediliyor. Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmeleri, altına dayalı yatırım fonlarına yönelik girişlerin ve merkez bankası alımlarının fiyatlamada destekleyici unsurlar arasında bulunduğuna işaret ediyor. Buna karşılık doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, dönem dönem altın üzerindeki baskıyı artırabiliyor. Bu nedenle ons altının seyri tek bir ekonomik gösterge yerine faiz beklentileri, dolar, jeopolitik riskler ve yatırım talebinin birlikte oluşturduğu tablo üzerinden şekilleniyor.

GRAM ALTINDA DOLAR/TL ETKİSİ UNUTULMAMALI

Türkiye'deki yatırımcı açısından ise ons altındaki hareket tek başına yeterli değil. Gram altının fiyatı temel olarak uluslararası ons altın fiyatı ile dolar/TL kurunun birlikte hareketinden etkileniyor. Bu nedenle ons altında gerileme yaşansa bile döviz kurundaki yükseliş gram altındaki düşüşü sınırlayabilir; ons ve kurun aynı yönde yükselmesi ise gram altındaki hareketi güçlendirebilir. Kaynakta aktarılan verilere göre gram altın 25 Ağustos 2026 itibarıyla 7 bin 182,27 lira seviyesinde işlem görüyor.

MEMİŞ SON ÇEYREĞE İŞARET ETTİ

Kısa vadeli oynaklığın sürebileceğini belirten Memiş, buna karşın orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi. Yılın son çeyreğinde altın piyasasında kademeli bir yükseliş eğiliminin oluşabileceğini değerlendiren Memiş, ons altında yeni rekor seviyelerin test edilmesi ihtimaline işaret etti. Bununla birlikte piyasa uzmanlarının fiyat tahminleri kesin sonuç anlamına gelmediğinden, yatırımcılar açısından tek bir beklentiye göre işlem yapmak yerine risk dağılımı, yatırım vadesi ve kişisel finansal durumun dikkate alınması önem taşıyor.