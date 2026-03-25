​Devlet Su İşlerinin tarımsal sulama kanalını kalıcı olarak kapatma kararı, Alanya Ziraat Odası ve yerel muhtarlıkların yoğun girişimleri sonucu yerini çözüm sürecine bıraktı. Kanalın işletme yetkisinin Alanya Ziraat Odası ile Kestel ve Mahmutlar muhtarlıklarına devredilmesinin hemen ardından sahada çalışmalar hız kazandı.

​MAHMUTLAR’DA İMECE RUHU: 45 KİŞİLİK EKİP SAHADA

​Mahmutlar Mahallesi’nde de süreç, Muhtar Ahmet Sönmez’in üreticilerle gerçekleştirdiği toplantının ardından "imece" usulüne dönüştü. Gönüllü ekiplerin kolları sıvadığı çalışmalarda, kanallar yabani ot ve tortulardan arındırılıyor.

​Konuya ilişkin açıklama yapan Mahmutlar Muhtarı Ahmet Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

​"Mahallemizdeki üreticilerimizle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık ve vakit kaybetmeden imece usulü çalışmalara başladık. Şu an itibarıyla bölgemizdeki kanallar yaklaşık 45 kişilik gönüllü ekibimiz tarafından titizlikle temizleniyor. Hedefimiz, hafta sonuna kadar tüm çalışmaları bitirip suyu üreticilerimize ulaştırmak."

​Kapatılma riskiyle karşı karşıya kalan kanalların, yerel yönetim ve üretici dayanışmasıyla yeniden işler hale getirilmesi, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin devamlılığı açısından kritik bir zafer olarak nitelendiriliyor. Hafta sonu itibarıyla her iki mahallede de sulama sorununun tamamen çözülmesi bekleniyor.