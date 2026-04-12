Alanya ve Antalya genelinde yabancı uyruklu vatandaşları hedef aldığı öne sürülen dolandırıcılık iddiaları, bölgede geniş yankı uyandırdı. Özellikle Ukrayna uyruklu kişilerden gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Göçmen ve Mültecilere Yardım Derneği Başkanı Elçin Gafar, olayın boyutunun ciddi olabileceğini ifade etti.

“BASİT BİR DOLANDIRICILIK DEĞİL”

Gafar, konunun münferit olaylardan ibaret olmadığını belirterek, uluslararası bağlantıları olan bir yapı ihtimaline dikkat çekti:

“Bu sadece bireysel dolandırıcılık vakaları değil. Arkasında organize bir sistem olabilir.”

İDDİALARIN MERKEZİNDE ALANYA VAR

İddialara göre, Ukrayna uyruklu kişilerden oluştuğu öne sürülen bir yapı, Alanya’yı merkez olarak kullanarak faaliyet yürütüyor. Bu yapının;

- Kripto para işlemleri

- Yeraltı finans sistemleri

- Yasa dışı para transferleri

üzerinden milyonlarca liralık bir para trafiğini yönettiği ileri sürülüyor.

MAĞDURLAR ARTIYOR

Son dönemde özellikle yabancı uyruklu kişilerden gelen şikayetlerde artış yaşandığı belirtilirken, mağdurların önemli bir bölümünü Ukraynalıların oluşturduğu ifade ediliyor.

DEVLET KURUMLARI DEVREDE

Elçin Gafar, sürecin yalnızca sivil toplum düzeyinde kalmadığını, devletin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde takip edildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEBİLİR

İddiaların doğrulanması halinde, Alanya merkezli olduğu öne sürülen bu yapının uluslararası boyutta bir soruşturmaya dönüşebileceği değerlendiriliyor.