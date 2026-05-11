Antalya’da yaşayan Konyalı nüfusu ile ilgili yapılan açıklama kent gündeminde dikkat çekti. Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Hasan Öder, Antalya genelinde yaklaşık 200 bin Konyalının yaşadığını belirterek, Konyalıların kent yaşamında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Öder, Antalya’nın sadece turizm değil aynı zamanda farklı şehirlerden yoğun göç alan bir merkez haline geldiğini ifade etti. Özellikle son yıllarda artan iç göç hareketleriyle birlikte Antalya’daki Konyalı nüfusunun da büyüdüğünü kaydetti.

KONYA’DAN ANTALYA’YA MEDENİYET VURGUSU

Hasan Öder açıklamasında, Konyalıların Antalya’ya yalnızca göç etmediğini, kültürel değerlerini de beraberinde taşıdığını söyledi. Öder, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Konya’dan Antalya’ya sadece bir şehir değil, bir medeniyet taşıdık. Hoşgörüyü, tevazuyu ve kardeşliği getirdik.”

Konyalıların Antalya’daki sosyal dayanışmaya önem verdiğini belirten Öder, dernek çalışmalarının temel hedeflerinden birinin hemşehriler arasında birlik duygusunu güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

TÜM KONYALILARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAMAK İSTİYORUZ

Göreve geldikleri günden bu yana kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Hasan Öder, Antalya’daki Konyalıların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öder, “Antalya’daki tüm Konyalıları ortak bir çatı altında toplamak, kültürümüzü yaşatmak ve güçlü bir dayanışma oluşturmak istiyoruz” dedi.

ANTALYA EKONOMİSİNDE DE ETKİLİLER

Antalya’da yaşayan Konyalıların sayısı özellikle turizm, ticaret, tarım ve hizmet sektörlerinde hissediliyor. Kentte faaliyet gösteren çok sayıda Konyalı işletmeci ve çalışan, Antalya ekonomisine katkı sunuyor.

Derneğin önümüzdeki dönemde kültürel etkinlikler, hemşehri buluşmaları ve dayanışma organizasyonları düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Kaynak: Antalya Konyalılar Derneği açıklaması