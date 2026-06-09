YAYGIN, yerel ve dış medyadan 40 gazetecinin katıldığı Özbekistan medya buluşması kapsamında Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi işbirliğiyle bir medya ve eğitim paneli de düzenlendi. KGK heyeti, TC Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ın yanısıra, Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Şöhret Aripov ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Taşkent Başkanı Ercan Bulut’u da ziyaret etti. Ziraat Bankası Özbekistan Genel Müdürü Volkan Güldürmez’in davetiyle Taşkent’te açılan bir nakkaş sergisine de katıldılar. KGK heyetine, Özbekistan’da faaliyet gösteren Türkiye merkezli bazı firmalar da brifing verdiler. Taşkent’te ASKON’un misafiri olarak Arboroma Restaurant’taki ilk akşam yemeğine katılan heyet, burada AKSON Başkanı Ercan Bulut’tan, Özbekistan’da Türk iş insanlarının faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. İkinci akşam ise Taşkent’te ünlü pilavcı Beş Kazan Restaurant’ta Özbekistan’da teknoloji yatırımları bulunan TSP firmasının konuğu olan heyete firmanın genel müdürü İ. Cem Kadıoğlu da eşlik ettiler.

ATA YURDUNU KEŞFETTİLER

Aralarında duayen gazeteci yazar Yavuz Donat’ın da bulunduğu KGK üyesi gazeteciler Özbekistan’ın en önemli şehirlerinde geçirdikleri 5 günün ardından yaptıkları paylaşım ve yayınladıkları izlenimlerinde kardeş Özbekistan’ın yönetimindeki ata yurduna hayran kaldıklarını dile getirdiler. Başkent Taşkent’te tarihi ve turistik turun ardından ikinci büyük şehir Semerkand’a hızlı trenle 2.5 saat yolculuk yaparak geçen heyet, Semerkand’da Emir Timur’un en önemli eseri ve dünyanın en önemli yapılarından Registan’ı rehber eşliğinde gezdiler. Buram buram tarih kokan Semerkand’ın ardından hızlı trenle Buhara’ya geçen heyet, Buhara’nın mistik atmosferinde tarihi yüzyıllar öncesine dayanan çeşitli İslami cemaat ve tarikatlara ait külliyeleri de ziyaret ederek bilgi aldılar.

HAREZM BÖLGESİ

Heyetin son durağı tarihi Hiva ve Urgenç şehirlerinin bulunduğu Harezm vilayeti oldu. Buhara’dan karayoluyla ünlü Kızılkum çölünü geçerek Hiva’ya ulaşan heyet, Hiva’da tarihin en büyük Türk-İslam devletlerinden birisi olan Harezmşahlar’ın izini sürdüler. 13 ve 14’üncü yüzyıllardan kalan devasa kaleye ve içindeki yapılar ile halen devam eden sosyal yaşama dair bilgiler alan heyet, son gün Hiva’nın en güzel tesislerinden Sofra’da, Harezm bölgesinde enerji yatırımları bulunan Türk şirketi ODAŞ’ın konuğu oldu. ODAŞ Genel Koordinatörü Özkan Oral’ın da katıldığı yemekte canlı Türk müziği eşliğinde yöresel yemekler ve içecekler ikram edildi. Yemek sonrasında, Harezm bölgesinin geleneksel halk danslarını icra eden bir grubun folklorik gösterilerini izleyen heyet, 7 Haziran sabahı Urgenç havalimanından İstanbul’a döndü.

DİM: ÇOK YARARLI OLDU

Özbekistan medya buluşmasının sona ermesinden sonra bir değerlendirme yapan KGK Genel Başkanı Dim, etkinliğin hiç bir aksama olmadan programa uygun olarak tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Çok güçlü bir heyetle kardeş Özbekistan’ın kadim topraklarında dolu dolu 5 gün geçirdik. Unutulmaz anıları ve eşsiz dostluklarla döndük. Gerek medya dayanışması ve kamu diplomasisi, gerekse toplumsal dayanışma ve kardeşlik açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, Taşkent’te düzenlediğimiz medya ve eğitim panelimizin mesleki gelişime katkısı asla yadsınamaz. Tüm organizasyonlarımızda olduğu gibi bunu da kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Katkı ve katılımları için değerli üyelerimize minnettarım. Konsey olarak etkinliklerimiz ve çabalarımız farklı coğrafyalarda önümüzdeki aylarda da devam edecek” dedi.

Kaynak: KGK BÜLTEN