Örnek No:55*
T.C.
ANTALYA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/46 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/46 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, Kızılarık Mahalle, 6556 Ada, 9 Parsel, 1. Kat 5 Nolu bağ. böl. nolu taşınmazın tam hisseli olarak satışa çıkarılacaktır. Taşınmaz kuzey-güney-batı cepheli, Taşınmaz brüt 100 m², net 87 m² yüz ölçümlüdür. Taşınmaz salon, 3 oda, mutfak,antre, banyo, wc ve 2 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır.
Adres : Kızılarık Mah., 2767.Sok., Ümmü İnce Apt., No:11, 1.Kat, Dai No:5 Muratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 558,56 m2
Arsa Payı : 184/1728
Kıymeti : 4.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:25
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:25
10/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.