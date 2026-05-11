Kayseri'de 29 Mart tarihinde işlenen cinayetin firari şüphelisi, güvenlik güçlerinin yoğun mesaisi sonucunda yakayı ele verdi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak'taki müstakil bir evde başından vurularak hayatını kaybeden E.A.'nın katil zanlısı A.K. (51), Mersin'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Güvenlik birimlerinin aktardığına göre, olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel bir ekip oluşturuldu. İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, yaklaşık 575 saatlik kamera kaydı titizlikle incelendi. Yapılan saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin izini kaybettirmek amacıyla Mersin'e kaçtığı tespit edildi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ

Operasyon düğmesine basan polis ekipleri, A.K.'yi saklandığı adreste yakalayarak soruşturmanın yürütüldüğü Kayseri'ye geri getirdi. Olayın hemen ardından başlatılan ilk soruşturma kapsamında D.K. (19) isimli diğer şüphelinin daha önce yakalanarak tutuklandığı bildirildi. Cinayete kurban giden E.A.'nın ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kayıtlara geçmişti.

AKDENİZ HATTINDA GÜVENLİK ÇEMBERİ

Suçluların izlerini kaybettirmek için genellikle Mersin ve Antalya gibi Akdeniz sahil kentlerine yönelmesi, Alanya gibi yoğun nüfuslu turizm bölgelerinde de güvenlik tedbirlerinin önemini ortaya koyuyor. Emniyet birimlerinin şehirlerarası koordinasyonu ve yaygın kamera entegrasyonu, olası şüphelilerin turistik ilçelerde barınmasını zorlaştırıyor. Bölgedeki bu tür başarılı takip operasyonları, Alanya kamuoyu tarafından da güvenlik stratejilerinin bir yansıması olarak yakından takip ediliyor.