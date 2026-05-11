Almanya'nın Münih kentinde bulunan BMW Park'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti. Yayımlanan resmi sonuçlara göre, erkekler 68 kilo kategorisinde mücadele eden 20 yaşındaki milli sporcu Berkay Erer, altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya bir numaralı seribaşı unvanıyla katılan genç yetenek, ilk turu maç yapmadan tamamladı. Son 32 turunda Moldovalı rakibi Liviu Bugneac'ı 2-0 ile geçen milli tekvandocu, son 16 turunda İsrailli Nimrod Krivishkiy karşısında da aynı skoru elde etti. Çeyrek final eşleşmesinde Yunan Apostolos Panagopoulos'u, yarı finalde ise İtalyan Dennis Baretta'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

KUSURSUZ PERFORMANS

Final müsabakasında Ukraynalı Volodymyr Bystrov ile karşı karşıya gelen Berkay Erer, bu maçı da 2-0 kazanarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Şampiyona boyunca çıktığı beş maçta rakiplerine tek bir raunt bile vermeyen sporcu, tüm karşılaşmalarını net skorlarla tamamladı.

Öte yandan aynı organizasyonda erkekler +87 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Emre Kutalmış ise ilk turda Litvanyalı rakibini elemeyi başardı. Ancak son 16 turunda Karadağlı Dejan Georgiesvski'ye mağlup olan Kutalmış, turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

ALANYA'DAKİ GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI

Alt yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa dereceleri bulunan Berkay Erer'in büyükler seviyesindeki bu ilk şampiyonluğu, yerel spor kamuoyunda da yankı buldu. Alanya'da faaliyet gösteren uzak doğu sporları kulüpleri ve genç tekvandocular tarafından da yakından takip edilen bu başarı, ilçedeki altyapı sporcularının uluslararası hedefleri için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.