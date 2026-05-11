İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir süreç başladı. Başsavcılığın bildirdiğine göre, 8 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasında, kurulan bir suç örgütü vasıtasıyla iştirak şirketi üzerinden usulsüz ve kurgusal ihale sistemi işletildiği iddia ediliyor. İhalelere fesat karıştırıldığı öne sürülen iddialar kapsamında, 11 Mayıs 2026 tarihinde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerle ilgili savcılık talepleri resmiyet kazandı.

20 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA İSTEMİ

Başsavcılık açıklamasına göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı istendi. Geriye kalan 20 şüphelinin ise tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği aktarıldı.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yerel yönetimlerin iştirak şirketlerindeki ihale süreçlerine ve kamu kaynaklarının kullanımına yönelik bu tür geniş çaplı hukuki adımlar, olası yansımaları sebebiyle Alanya kamuoyu dahil olmak üzere yurt genelinde dikkatle takip ediliyor. Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen örgüt yapılanmasına dair iddiaların yargı aşamasında nasıl şekilleneceği, mahkeme sürecinin ilerlemesiyle netlik kazanacak.