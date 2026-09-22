Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi 22 Eylül Salı günü oynanacak. Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın hava atışı saat 20.00’de yapılacak.

İki takım, yeni sezon öncesinde önemli bir kupayı kazanabilmek için parkede mücadele edecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak basketbolseverlerle buluşacak.

Böylece mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler saat 20.00’den itibaren TRT 1’den karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

EZELİ RAKİPLER KUPA İÇİN SAHADA

Türk basketbolunun iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek mücadelede hedef doğrudan kupa olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanarak sezona önemli bir başarıyla başlamak için parkede kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 8’ini Fenerbahçe kazanırken, Beşiktaş ise 2 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Ancak tek maç üzerinden oynanacak kupa mücadelesinde geçmiş sonuçlardan bağımsız olarak iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Beşiktaş basketbol karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler, TRT 1’in televizyon yayınının yanı sıra TRT’nin resmi dijital yayın platformları üzerinden de karşılaşmaya erişebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyonu belirleyecek Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi 22 Eylül Salı saat 20.00’de başlayacak.