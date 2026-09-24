Karaman’da kendilerinden haber alınamayan Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan (45), yaşadıkları dairede ölü bulundu. Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak’taki 11 katlı sitenin 3. katında meydana geldi. Çiftten haber alamayan çocuklarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DAİREDEKİ KOKU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Daireye giren ekipler çifti hareketsiz halde bulurken, içeride kimyasal maddeyi çağrıştıran bir koku fark edilmesi üzerine müdahalenin şekli değişti. Olası maruziyet riskine karşı ekipler daireden çıkarak AFAD’dan destek istedi. Bölgeye gelen AFAD personeli, koruyucu ekipman ve ölçüm cihazlarıyla dairede inceleme yaptı. Binanın da tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi. Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan haberde de çiftin ölümünün ardından dairede kimyasal madde ihtimalinin araştırıldığı ve binanın önlem amacıyla boşaltıldığı bilgisi yer aldı.

Kimyasal tehlike şüphesi bulunan olaylarda müdahalenin öncelikli amacı, içerideki maddenin niteliği kesinleşmeden ikinci bir maruziyet yaşanmasını önlemek oluyor. AFAD, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeleri KBRN başlığı altında ele alıyor; bu tür durumlarda risk alanının belirlenmesi, uygun koruyucu ekipman kullanılması ve uzman ekipler tarafından ölçüm yapılması güvenli müdahalenin temel unsurları arasında bulunuyor.

ADLİ İNCELEME GÜVENLİ ORTAM SAĞLANDIKTAN SONRA YAPILACAK

Olay yerindeki kimyasal madde riski nedeniyle Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk aşamada dairede ayrıntılı çalışma yapamadığı belirtildi. Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede yeniden ölçüm yapılmasının ardından adli incelemeye geçilmesi planlandı. Daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis personeli de olası maruziyete karşı tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Şüpheli veya nedeni henüz belirlenemeyen ölümlerde olay yeri bulguları kadar adli muayene ve laboratuvar incelemeleri de önem taşıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 86’ncı maddesi, adli muayenede ölüm zamanı ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik bulguların kayda geçirilmesini düzenliyor. Kanunun 89’uncu maddesinde ise zehirlenme şüphesi bulunan durumlarda alınan örneklerin ve olay yerinde bulunan şüpheli maddelerin uzmanlar tarafından tahlil edilmesi öngörülüyor. Bu nedenle Karaman’daki olayda da kesin ölüm nedeni, yalnızca dairede hissedilen kokuya dayanılarak değil, adli ve teknik incelemelerin sonuçlarıyla belirlenebilecek.

KİMYASAL KOKU TEK BAŞINA ÖLÜM NEDENİNİ GÖSTERMEZ

Kapalı bir ortamda fark edilen olağan dışı bir koku, kimyasal bir maddenin varlığına ilişkin önemli bir uyarı kabul edilse de maddenin türünü veya kişilerin hangi nedenle hayatını kaybettiğini tek başına ortaya koymaz. Gazlar, buharlaşan maddeler veya farklı kimyasal ürünler benzer belirtiler oluşturabileceğinden kesin değerlendirme için ortam ölçümleriyle birlikte biyolojik ve kimyasal numunelerin laboratuvar analizinin yapılması gerekiyor. Bu nedenle soruşturma tamamlanmadan herhangi bir maddeyi ölüm nedeni olarak kesin biçimde göstermek mümkün değil.

BENZER DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Ev veya iş yerinde kaynağı bilinmeyen yoğun bir kimyasal koku fark edilmesi halinde vatandaşların kokunun kaynağını kendi imkanlarıyla araştırmaya çalışmaması, şüpheli sıvı veya maddelere temas etmemesi ve güvenli bir alana çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi önem taşıyor. Yetkililer tarafından tahliye kararı verilmesi halinde de bölgeye geri dönülmemesi ve güvenli olduğuna ilişkin resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor. AFAD’ın KBRN bilgilendirmelerinde de kimyasal tehlikelerde resmi ikaz ve yönlendirmelerin takip edilmesi temel korunma adımları arasında gösteriliyor.

KARAMAN’IN EKONOMİK YAPISIYLA BAĞLANTI KURULMUYOR

Karaman, İç Anadolu’da tarım ve tarıma dayalı gıda sanayisinin güçlü olduğu kentlerden biri. Karaman Valiliğinin verilerinde tahıl, bakliyat ve özellikle elma üretiminin il ekonomisinde önemli yer tuttuğu, gıda sanayisinin de öne çıkan sektörlerden olduğu belirtiliyor. Ancak mevcut olayın bir konutta meydana gelmesi ve şüpheli maddenin henüz belirlenmemiş olması nedeniyle, olayla kentin tarımsal ya da sanayi faaliyetleri arasında herhangi bir bağlantı kurmaya yarayacak doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

KESİN SONUÇ TEKNİK VE ADLİ RAPORLARLA ORTAYA ÇIKACAK

Polis ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmada öncelikle dairenin güvenli hale getirilmesi, ortamda şüpheli kimyasal madde bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve ardından olay yeri incelemesinin tamamlanması bekleniyor. Çiftin kesin ölüm nedeni ise yapılacak adli muayene, gerekli görülmesi halinde otopsi ve toksikolojik analizlerin ardından netleşecek. Soruşturma sonuçlanıncaya kadar kimyasal madde ihtimali, kesinleşmiş bir ölüm nedeni değil, ekiplerin araştırdığı olasılıklardan biri olarak değerlendiriliyor.