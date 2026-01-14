CHP Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz, yerel siyasetin dinamiklerine ve Alanya Belediyesi’nin mali tablosuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Karagöz, bazı siyasetçilerin hâlâ "her şeyi kusursuz gösterme" çabası içinde olduğunu ifade ederek, yeni nesil siyasetin odağında şeffaflık ve sürekli gelişim olduğunu vurguladı.

​ESKİ SİYASETTE EKSİKLERİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜRDÜ

​Eski tip siyaset anlayışının artık Alanya’da karşılık bulmadığını belirten Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

“Eski nesil algı siyasetinin Alanya'da bittiğine bazı siyasetçilerin alışması gerekiyor. Eski tip siyasette bir iş iyi yapılsa da, yarım yapılsa da, hiç yapılmasa da her şey güllük gülistanlık anlatılırdı. Eksikler yok sayılır ve üzeri örtülürdü. Halbuki olgun ve kendine güvenen siyasette, en iyisi yapılsa bile eksikler saptanır ve daha iyisi aranır.”

​ALANYA BELEDİYESİ'NDEN BÜTÇE BAŞARISI: HEM TASARRUF HEM HİZMET

​Karagöz, Alanya Belediyesi’nin 2025 yılı bütçe performansını "yeni nesil siyasetin en güzel örneği" olarak tanımladı. Ekonomik zorluklara rağmen belediyenin mali disiplini sağladığını belirten Karagöz, rakamlarla konuşarak şunları söyledi:

​2025 yılı bütçesi artı ile kapatılarak, geçmişteki gelir-gider açığı tersine çevrildi.

​Bu başarı, ülke genelindeki ekonomik krize ve düşen belediye gelirlerine rağmen elde edildi.

​Mali disiplin sağlanırken hizmetten ödün verilmedi; belediye, yakın tarihin bir yıl içindeki en yüksek asfalt döküm oranına ulaştı.

​PROPAGANDAYA DEĞİL, HALKA ODAKLANIYORUZ

​Geçmiş yönetimlerin bu tür başarıları reklam malzemesi yapacağını hatırlatan Karagöz, “Bu başarılar eski nesil siyaset anlayışında olsaydı, şehrin her yeri afişlerle donatılır, bütçe fazlası propaganda uğruna harcanırdı. Bizim anlayışımızda ise işini iyi yapıp, eleştirel gözle bakmak ve halka sorarak daha iyisini yapmak var. Bunun dışındaki her şey kibirdir” dedi.

ALGI SİYASETÇİSİNDEN KORKMAK GEREK

​Açıklamasını "Birleş Alanya" vurgusuyla tamamlayan Karagöz, samimiyet çağrısında bulunarak şunları ifade etti: “Sözün özü; samimiyetle çalışandan ve eleştiri yapandan değil, algı siyasetçisinden korkmak gerek. Yolculuğumuzda algıya yer olmayacak. Birlikte yapacağız, birlikte eleştireceğiz. Önceki başarılarımız sayesinde vites artırdığımız bir dönemdeyiz.”