İzmir’de 15 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın öldürülmeden önce günlerce şiddet gördüğü iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Mihriban Yılmaz, 29 Aralık 2025 akşamı ailesine “biriyle görüşeceğim” diyerek evden çıktı. Yakın akrabalarının yanına gittiği bilinen genç kadından o saatten sonra haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yapılan incelemelerde Yılmaz’ın kaybolduğu gün saat 20.30 sıralarında Bornova 7309 Sokak’taki boş bir arsaya gittiği, burada bir otomobile bindiği tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden aracın sürücüsünün Fatih İnan olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu bilgisi dosyaya girdi.

İTİRAF GELDİ, CESET ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Soruşturma kapsamında Fatih İnan ile birlikte dört kişi daha gözaltına alındı. İlk ifadesinde Mihriban Yılmaz’ı tanımadığını söyleyen İnan, çelişkili beyanların ardından genç kadınla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını kabul etti. Devam eden sorgusunda ise Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedi ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Zanlının gösterdiği yerde yapılan aramada genç kadının cansız bedeni bulundu.

10 GÜNLÜK VAHŞET İDDİASI DOSYADA

Soruşturma ilerledikçe olayın en sarsıcı iddiaları da ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz’ın öldürülmeden önce yaklaşık 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süreçte sürekli şiddete maruz kaldığı ve yüzünün tanınmaz hale geldiği öne sürüldü. Bu iddialar adli raporlar ve tanık beyanlarıyla değerlendirilmeye alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mihriban Yılmaz’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.