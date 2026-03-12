Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, cezaevine uyuşturucu madde sokulması olayına ilişkin çarpıcı bir karara imza atıldı. 6 Şubat 2024 tarihinde Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanan olayın ardından tutuklanan anne Ayşe Ö.D., oğlu Ferdi S.G. ve Yunus S. hakim karşısına çıktı. Tarsus, Alanya ve Kütahya cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan sanıklar ve salonda hazır bulunan avukatları için mahkeme heyeti son sözünü söyledi.

AĞIR FATURA: 45 YIL HAPİS VE PARA CEZASI

Geçici mahkeme başkanının yönettiği duruşmada, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla yargılanan sanıklardan anne Ayşe Ö.D. ve Yunus S. ağır bedel ödedi. Mahkeme heyeti, her iki sanığı da ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis ve 225'er bin TL adli para cezasına çarptırdı. İki sanığın toplam cezası 45 yılı bulurken, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Olayın patlak verdiği gün cezaevinde tutuklu bulunan oğul Ferdi S.G. ise davadan beraat ederek dosyadan aklandı.

HAKİMDEN KAMERA DETAYI: TOKA YOK, METAMFETAMİN VAR

Soruşturmanın seyrini değiştiren "toka" savunması ise duruşmada kamera kayıtlarına çarparak çöktü. Cezaevindeki oğlunu ziyarete giden anne Ayşe Ö.D., kapı önünde tanıştığı Hümeyra T.'nin ricası üzerine içeriye siyah bir toka soktuğunu ve bunu Yunus S.'ye verdiğini iddia etti. Ancak Mahkeme Başkanı, güvenlik kameralarının bambaşka bir gerçeği göz önüne serdiğini belirterek şok edici detayı paylaştı. Başkan, kayıtlarda herhangi bir tokaya rastlanmadığını, aksine Yunus S.'nin çöpün dibinden metamfetamin maddesini alırken net bir şekilde görüntülendiğini vurgulayarak sanığın savunmasını çürüttü.

HEYET DEĞİŞİKLİĞİ İTİRAZINA RET

Karar açıklanmadan hemen önce mahkeme salonunda usul tartışması da yaşandı. Geçici mahkeme başkanının cezaların hükmedileceğini belirtip son sözleri sorması üzerine sanık Ferdi S.G., heyet değişikliğini kabul etmediğini dile getirdi. Mahkeme başkanı ise tutanaklara geçirdiği kararla sanığın bu itirazının ve ifade ret talebinin geri çevrildiğini bildirdi. (Mehmet AL - Özel Haber)