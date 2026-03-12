Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, İsrail, ABD ve İran üçgenindeki sıcak çatışmalar 13. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgedeki bu ateş çemberi, dış politikaya ve küresel dengelere duyarlı olan turizm başkenti Alanya'da da endişe ve dikkatle takip ediliyor. Tüm gözler Tahran'a çevrilmişken, İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Maariv'de yayımlanan bir makale, hedefin ve asıl korkunun yönünü değiştirdi. İsrailli yazar ve eski general Yitzhak Brick tarafından kaleme alınan sarsıcı analizde, Tel Aviv hükümetinin savunma stratejisindeki büyük boşluklar gözler önüne serildi.

İSRAİL İÇİN KORKUTAN KARA GÜCÜ UYARISI

"İran'ı Unutun: İsrail Savunma Kuvvetleri'nin radarının altında gelişen daha tehlikeli tehdit" başlığıyla okuyucuya sunulan analiz, orduya yönelik sert eleştiriler barındırıyor. Brick'in değerlendirmesine göre, İsrail ordusu adeta bir "gönüllü körlük" yaşıyor. Sadece hava kuvvetlerinin gücüne bel bağlayan yönetimin, muhtemel bir çok cepheli felaket senaryosunda hayati önem taşıyan kara kuvvetlerini büyük ölçüde zayıflattığı ve göz ardı ettiği vurgulanıyor.

UZAKTAN YÜRÜTÜLEN STERİL SAVAŞ

Analizde, İran'a yönelik mevcut hamleler "steril bir uçak savaşı" olarak tanımlanıyor. İki ülke arasındaki coğrafi uzaklık ve askeri kapasitenin sınırları sebebiyle İsrail'in Tahran'a kapsamlı bir kara birliği gönderme planının bulunmadığı belirtiliyor. Yazara göre, İran'daki mevcut rejimin çökmesi ancak ülke içindeki halkın topyekun bir isyan başlatmasıyla mümkün olabilir.

DÖRT BİR YANDAN KUŞATILMA RİSKİ

Olası bir geniş çaplı bölgesel kriz durumunda İsrail'in karşılaşacağı kabus senaryosu da makalede detaylandırılıyor. Kuzey sınırında Hizbullah tehlikesi, Suriye ve Ürdün hatlarından yaşanabilecek olası sızmalar, Batı Şeria'daki ayaklanmalar ve gelecekte Mısır cephesinden doğabilecek yeni krizler aynı anda patlak verebilir. Hava, kara ve deniz kuvvetlerinden oluşan kusursuz bir "çelik üçgen" olmadan, sadece savaş uçaklarına güvenerek bu çoklu cephe savaşından sağ çıkılamayacağının altı çiziliyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ

Makalenin en çarpıcı ve Alanya gibi uluslararası vizyona sahip kentlerde de yankı bulan bölümü ise Türkiye ile ilgili tespitlerden oluşuyor. İsrail'in tüm dikkatini İran'a verdiği bu süreçte, Ankara'nın Ortadoğu'daki gücünü ve nüfuzunu hızla genişlettiğine dikkat çekiliyor. Analize göre Türkiye, uzun vadede İsrail için İran'dan çok daha büyük ve derin bir stratejik risk barındırıyor. Bölgedeki güç dengelerini sarsan bu tespit, geleceğin tehditlerine karşı doğru vizyon geliştirilmemesi halinde İsrail'in varoluşsal bir krizle yüzleşebileceğini gösteriyor.