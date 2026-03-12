EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban'ın ev sahipliğinde The London Cafe'de gerçekleştirilen iftar programına İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, EMŞAV Alanya İlçe Yönetimi, Alanya protokolü, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda gazi ve aileleri katıldı. Programda edilen duaların ardından oruçlar açılırken, katılımcılar Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. İftar programının ardından davetliler tasavvuf müziği eşliğinde sohbet etme imkânı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda birlik ve dayanışma mesajları verildi. EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban ve vakıf yönetimi, program boyunca gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenerek talep ve görüşlerini dinledi. Düzenlenen programdan memnuniyet duyduklarını ifade eden katılımcılar, bu anlamlı buluşma için EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı'na teşekkür etti. Cemali AYDINOĞLU
EMŞAV Alanya'dan anlamlı iftar
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanlığı, gaziler ve aileleri onuruna anlamlı bir iftar programı düzenledi. Birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı programda gaziler ve aileleri aynı sofrada buluştu
Muhabir: Ece Ergez
Yorumlar
Trend Haberler
Antalya'da kimliğini gösterene su bedava
Alanya'da bu yapıya kim izin verdi: Yapmadığı ihlal kalmamış
APP Plaka cezaları iptal edildi: Bakanlıktan Flaş açıklama
Emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi açıklandı
Alanya'da oteller açılış mı erteliyor? Turizm sektörünü endişelendiren gelişme
Gazipaşa’da Akdeniz foklarının yuvasına turist götürdüler: Tepki çeken görüntüler ortaya çıktı