Güneş için ortakları Av. İhsan Yıldız ve Av. Aslı Hastürk başta olmak üzere yakın arkadaşları tarafından şık bir mekânda doğum günü organizasyonu düzenlendi. Sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Günay Güneş, dostlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi. Samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen kutlamada pasta kesilirken, davetliler Güneş'in yeni yaşını kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu. Avukat Günay Güneş ise kendisi için hazırlanan bu anlamlı sürpriz için ortaklarına ve dostlarına teşekkür etti. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi