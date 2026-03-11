Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Akdeniz foklarının yaşam alanlarına yönelik skandal bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre bazı turist grupları, yasak olmasına rağmen fokların üreme ve dinlenme alanı olarak kullandığı kıyı mağaralarına götürüldü.

Olayın görüntülerinin sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında paylaşılması üzerine çevreciler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Görüntülerde, mağara içinde bulunan fokların insanların varlığından dolayı panik yaşadığı anların yer aldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Gazipaşa’da bazı turistlere Akdeniz foklarının yaşadığı mağaralarda dalış yaptırıldığı ve bu anların kayda alındığı belirlendi. Görüntüler ihbar üzerine çevre örgütlerine ulaştı.

İhbarın ardından Sualtı Araştırmaları Derneği’ne bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) devreye girdi. Kurum yetkilileri, fokların yuvalarına yönelik bu tür ziyaretlerin hayvanlar için ciddi stres oluşturduğunu belirterek durumu resmi kurumlara bildirdi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın verilerine göre Akdeniz fokları dünyada kritik derecede tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bir dönem sayıları yaklaşık 700’e kadar düşen tür, yürütülen koruma projeleri sayesinde son yıllarda yeniden artış gösterdi.

Akdeniz fokları dünyada sadece birkaç bölgede yaşamını sürdürüyor. Bu alanlar arasında Türkiye ve Yunanistan kıyıları ile Doğu Atlantik’teki bazı bölgeler bulunuyor.

EN BÜYÜK TEHDİT İNSAN FAALİYETLERİ

Uzmanlara göre Akdeniz foklarının karşı karşıya olduğu en büyük tehdit insan kaynaklı faaliyetler. Özellikle mağaralara yapılan turistik ziyaretler, kıyı yapılaşması ve balıkçı ağlarına takılma gibi nedenler fok ölümlerinin büyük bölümünü oluşturuyor.

Koruma çalışmaları kapsamında Türkiye’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile SAD-AFAG tarafından çeşitli projeler yürütülüyor. Yetkililer, fokların yaşadığı mağaralara yaklaşılmaması ve bu alanlarda tur düzenlenmemesi gerektiğini sık sık hatırlatıyor.

Gazipaşa’daki görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayın ilgili kurumlar tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.