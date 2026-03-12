Ortadoğu'yu saran savaş ateşi, dünya petrol ticaretinin can damarı olan Basra Körfezi'ni yutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tayland gemisine ve Umman'daki tesislere yönelik saldırıların şoku henüz atlatılmamışken, Irak açıklarındaki demirleme sahasından (anchorage) gelen yeni görüntüler küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara ve uluslararası tedarik zincirine doğrudan duyarlı olan turizm kenti Alanya'da da bu tehlikeli tırmanış, yerel ekonomi ve ulaşım maliyetlerine olası yansımaları sebebiyle büyük bir dikkatle takip ediliyor. Gece karanlığını aydınlatan korkunç patlamada, denizin ortasında petrol aktarımı yapan iki devasa tanker saniyeler içinde alevlere teslim oldu.

EN SAVUNMASIZ ANDA VURULDULAR

Uluslararası denizcilik kaynaklarından elde edilen somut verilere göre, eşi görülmemiş bu saldırı tam da gemilerin birbirine kenetlendiği en riskli zaman diliminde gerçekleşti. "Gemiden Gemiye Transfer" (STS) adı verilen son derece hassas petrol aktarımı sırasında sabit duran hedeflerden biri 50 bin tonluk Malta bayraklı Yunan tankeri, diğeri ise 74 bin tonluk Marshall Adaları bayraklı Amerikan tankeriydi. Savunmasız ve hareketsiz yakalanan iki devasa gemi, eş zamanlı bir cehennemin ortasında kaldı.

DENİZİN ORTASINDA ÇİFTE CEHENNEM

Olay anına denizden tanıklık eden gemicilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, felaketin ve tahribatın boyutunu gözler önüne seriyor. Gökyüzünü tamamen kaplayan yoğun kara duman ve dev alev toplarının arasında, videoyu çeken Arapça konuşan kişilerin "Şu felakete bak... Sadece bir değil, iki gemi birden yanıyor" şeklindeki şok içindeki ifadeleri duyuluyor.

KAMİKAZE BOT ŞÜPHESİ VE 400 BİN VARİL RİSKİ

Askeri analistler, Körfez'deki bu yeni dehşete İran'a ait İnsansız Su Üstü Araçlarının (USV), yani kamikaze deniz botlarının yol açtığı ihtimali üzerinde duruyor. Tahran yönetiminin daha önce uyguladığı küçük tekneyle mayınlama taktiklerinin yerini doğrudan patlayıcı yüklü otonom sürücüsüz botlara bırakması, bölgedeki krizin geldiği tehlikeli aşamayı kanıtlıyor. Yanmakta olan iki tankerde toplam 400 bin varil ham petrol bulunduğu tahmin edilirken, tarihe geçecek bir çevre felaketini önlemek adına acil müdahale ve söndürme gemileri hızla bölgeye sevk edildi. Gemilerde görevli personelin akıbetine ilişkin ise yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.