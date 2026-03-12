ALTİD Başkanı Cem Özcan, bazı seyahat acentelerinin oteller üzerinde fiyat düşürme ve ödeme geri alma baskısı kurduğunu belirterek sektör içinde güven ve dayanışma çağrısı yaptı.

Alanya turizm sektöründe yeni sezon hazırlıkları sürerken, seyahat acenteleri ile otel işletmeleri arasındaki ticari ilişkilere yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, son dönemde yaşanan küresel jeopolitik gelişmelerin bazı çevreler tarafından sektörde baskı unsuru haline getirildiğini söyledi. Özcan, bu yaklaşımın özellikle Alanya’daki otel işletmelerini zorladığını ve turizmde uzun yıllarda kurulan güven ortamına zarar verebileceğini ifade etti.

SEKTÖRDE DAYANIŞMA VURGUSU

Turizmin karşılıklı güven, iş birliği ve sürdürülebilir ticaret dengesi üzerine kurulu olduğunu belirten Özcan, sektörün iki temel aktörü olan seyahat acenteleri ile otelcilerin bu dönemde daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Özcan’a göre küresel gelişmelerin oluşturduğu belirsizlik ortamı, sektör içindeki ortaklıkları zayıflatmak için değil, güçlendirmek için değerlendirilmelidir.

Özcan, bazı seyahat acentelerinin yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek otellerden fiyat indirimi talep ettiğini, bazı durumlarda ise daha önce yapılmış ödemelerin geri alınmaya çalışıldığını söyledi. Bu tür uygulamaların, özellikle maliyet baskısıyla karşı karşıya olan konaklama işletmeleri için yeni bir yük oluşturduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE GÜVENLİ DESTİNASYON OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Türkiye’nin çevresindeki jeopolitik risklere rağmen turizm açısından güçlü konumunu koruduğunu belirten Özcan, Türkiye’nin turistler için güvenli destinasyon algısını sürdürdüğünü ifade etti. Bu nedenle sektör temsilcilerinin panik yerine ortak akılla hareket etmesi gerektiğini kaydeden Özcan, yaşanan gelişmelerin bazı turist akımlarını Türkiye’ye yöneltebileceğini de dile getirdi.

Özcan’ın değerlendirmesi, özellikle Alanya otelleri, erken rezervasyon dengesi, tur operatörü ilişkileri ve sezon fiyat politikaları açısından dikkat çekiyor. Turizm gelirine bağlı çok sayıda işletmenin bulunduğu ilçede, fiyat baskısının yalnızca otelleri değil, istihdamdan tedarik zincirine kadar geniş bir alanı etkileyebileceği değerlendiriliyor.

“FIRSATÇILIK SEKTÖRE KAZANDIRMAZ”

Turizmde güven ilişkisinin en temel unsur olduğunun altını çizen Özcan, operasyonel gerekçeler öne sürülerek ödemelerin askıya alınması ya da oteller üzerinde ek fiyat baskısı kurulmasının uzun vadede sektör ortaklıklarını zedeleyebileceğini söyledi. Bu yaklaşımın yatırım planlarını, işletme dengesini ve çalışan yapısını olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Özcan, tarafların kısa vadeli kazanç yerine sektörün genel sağlığını gözetmesi gerektiğini belirtti.

Özcan, yaşanan olumsuzlukların otelciler için bir baskı aracına dönüşmesinin, ilerleyen dönemde iş ortaklıklarının yeniden değerlendirilmesine yol açabileceğini söyledi. Ona göre bu tür bir yaklaşımın ne otelciye ne acenteye ne de destinasyona gerçek anlamda faydası var.

ETİK DAVRANAN ACENTELERE TEŞEKKÜR

ALTİD Başkanı Cem Özcan, geçmişte daha zorlu dönemlerin de sektör içindeki karşılıklı güven ve etik iş birliği sayesinde aşıldığını hatırlattı. Bu süreçte otel işletmelerinin yanında duran, ticari ilişkiyi karşılıklı sorumluluk çerçevesinde sürdüren seyahat acentelerine teşekkür eden Özcan, sektörün ortak zeminde kalmasının Alanya turizmi için kritik önem taşıdığını söyledi.

Özcan, turizmin temelinde barış, hareket özgürlüğü ve karşılıklı anlayış bulunduğunu belirterek, insanların engelle karşılaşmadan seyahat edebildiği bir dünya temennisini paylaştı.