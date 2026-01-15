Olay, Boynuyoğun Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altunbaş’ın eşi, yaşanan bir tartışmanın ardından bir süre önce evi terk etti. Eşinin geri dönmemesi üzerine Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurarak öldürdü.

Aynı silahla yaşamına son verdi

Çocuklarını öldüren Altunbaş, daha sonra aynı tabancayla kendi canına kıydı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğun cansız bedenlerini evde buldu.

Yakınları aracı ateşe verdi

Olayın ardından bölgeye gelen Altunbaş’ın yakınları, evin bahçesinde park halinde bulunan otomobili ateşe verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabında yaptığı, “Bir kadın seni vezir de eder rezil de” şeklindeki paylaşım dikkat çekti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.