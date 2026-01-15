G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş’a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.