Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlı kavga yaşandı. Sözcü'nün aktardığına göre, müşteri olarak mekanda bulunan 29 yaşındaki uzman çavuş Mehmet C., iş yeri çalışanlarına ateş ederek biri kadın iki kişiyi yaraladı.

İddiaya göre olay, şüphelinin 26 yaşındaki kadın çalışan Berfin Buse S.'yi mekandan ayrılırken yanında götürmek istemesi üzerine patlak verdi. Bu talebe karşı çıkılmasıyla başlayan sözlü tartışmaya 35 yaşındaki diğer çalışan Muhammet Ş. de dahil oldu. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine silahını çeken Mehmet C., her iki çalışanı da tabancayla vurarak yaraladı.

TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Silah seslerinin ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye gezen trafik polisleri tarafından kısa sürede fark edilerek gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine mekana gelen sağlık ekipleri, yaralı Berfin Buse S. ve Muhammet Ş.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Mehmet C.'nin ilk ifadesinde, olay anında aşırı alkollü olduğunu ve vurduğu kişileri tanımadığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMU PERSONELİNİN KARIŞTIĞI SUÇLARDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Eğlence mekanlarında meydana gelen silahlı yaralama olaylarında şüpheliler genellikle kasten yaralama veya kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla yargılanıyor. Failin kolluk kuvveti veya kamu personeli olması durumunda ise adli makamlarca yürütülen ceza davasının yanı sıra, ilgili kurum tarafından meslekten ihraç talebiyle idari soruşturma da eş zamanlı olarak yürütülüyor.