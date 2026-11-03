“TÜRKİYE’YE GELDİĞİMDEN BERİ EN KÖTÜ SÜRECİ YAŞIYORUZ”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, alınan ağır mağlubiyetten dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Pereira, “Gerçekten çok zor bir gün bizim için. Türkiye’ye geldiğim günden beri en kötü sürecimizi yaşıyoruz. Kupa maçını saymazsak üst üste 3 maç kaybettik. Oyuncularımı daha güçlü, daha akıllı ve daha odaklı olmamız gerektiği konusunda uyarmıştım ancak tam tersi oldu” ifadelerini kullandı.

“İLK DAKİKADA AMATÖR BİR GOL YEDİK”

Maçın henüz ilk dakikasında yenilen gole tepki gösteren Pereira, savunmada yapılan hataların mağlubiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

Portekizli teknik adam, “İlk dakikada 1-0 geriye düştük. Bu golle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Tam anlamıyla amatör bir goldü. Golden sonra dengeyi bulduk ve beraberliği yakalayabilecek fırsatlar ürettik ancak değerlendiremedik” dedi.

“SAVUNMA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİM İÇİN HATAYDI”

İkinci yarıda yapılan taktik değişikliğin beklenen sonucu vermediğini belirten Pereira, alınan kararla ilgili sorumluluğu üstlendi.

Pereira, “Devre arasında oyuncularımızı hızlı geçiş hücumlarına karşı uyarmıştık ancak ikinci golü yine bu şekilde yedik. 2-0’dan sonra risk alarak 5’li savunmadan 4’lü savunmaya geçtik. Ancak bu değişiklikten sonra ne savunma dengesini koruyabildik ne de bire bir mücadelelerde başarılı olabildik. Bence bu değişiklik bizim için bir hataydı” diye konuştu.

ALANYASPOR’DA KÖTÜ GİDİŞAT ENDİŞE YARATIYOR

Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0’lık ağır yenilginin ardından 12 puanda kalan Alanyaspor’da üst üste gelen mağlubiyetler dikkat çekiyor. Özellikle savunmada yaşanan sorunlar ve kolay yenilen goller, turuncu-yeşilli takımın performansına ilişkin endişeleri artırdı.

Alanyaspor, Süper Lig’in gelecek haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Teknik Direktör Joao Pereira ve öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek kötü gidişata son vermeyi hedefleyecek.