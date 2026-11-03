Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün Elmalı ilçesine yönelik 2019-2026 dönemi altyapı yatırımlarının toplam tutarı 589 milyon 377 bin 947 TL'ye ulaştı. 3 Kasım 2026'da kamuoyuna yansıyan yatırım dökümüne göre ilçede 132 bin 530 metre içme suyu, 8 bin 92 metre kanalizasyon ve 2 bin 289 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Yatırımların yaklaşık yüzde 80,5'i içme suyu altyapısına ayrıldı.

ELMALI'DA EN BÜYÜK PAY İÇME SUYU YATIRIMLARINA

ASAT'ın 2019-2026 dönemine ilişkin yatırım verilerine göre Elmalı'da en yüksek harcama içme suyu şebekesinin geliştirilmesi için gerçekleştirildi. Toplam 474 milyon 352 bin 673 TL kaynak kullanılarak 132 kilometreyi aşan içme suyu hattı imal edildi.

Yatırım kalemleri üzerinden yapılan hesaplama, ilçeye ayrılan her 100 TL'nin yaklaşık 80,5 TL'sinin içme suyu altyapısına harcandığını gösteriyor. Bu dağılım, Elmalı'daki altyapı programının öncelikli alanının içme suyu şebekesi olduğunu ortaya koyuyor.

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATLARINA 69 MİLYON TL

Elmalı'nın kanalizasyon altyapısına 43 milyon 32 bin 740 TL yatırım yapıldı. Bu kaynakla toplam 8 bin 92 metre kanalizasyon hattı imal edildi. Çalışmaların mevcut şebekenin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeni hatlar kazandırılması amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Yağmur suyu altyapısı için ise 26 milyon 215 bin 491 TL harcandı. İlçede 2 bin 289 metre yağmur suyu hattı oluşturuldu. Bu yatırımların, yağışlı dönemlerde yüzey sularının tahliyesini kolaylaştırması ve su birikmesi risklerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımları birlikte değerlendirildiğinde Elmalı'da 2019-2026 döneminde toplam 142 bin 911 metre, yani yaklaşık 143 kilometre altyapı hattı imal edildiği hesaplanıyor.

ASFALT VE DİĞER ÇALIŞMALAR İÇİN 45,7 MİLYON TL

ASAT'ın yatırım dökümünde altyapı hatlarının dışında asfalt ve diğer çalışmalar da yer aldı. Elmalı'daki asfalt yatırımlarına 31 milyon 295 bin 708 TL, diğer yatırım kalemlerine ise 14 milyon 481 bin 336 TL kaynak ayrıldı.

Açıklanan beş yatırım kaleminin toplamı 589 milyon 377 bin 948 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar, duyurulan genel toplamdan 1 TL fazla. Söz konusu küçük farkın kaynağına ilişkin ayrıca bir açıklama bulunmuyor.

ASAT'IN 20 EKİM AÇIKLAMASI: 8 MAHALLEDE YENİ ÇALIŞMA

Elmalı'daki yatırımların güncel durumuna ilişkin önemli bir başka bilgi de ASAT Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasında yer aldı. Kurum, ilçenin 8 mahallesinde içme suyu altyapısını yenilemek amacıyla yaklaşık 300 milyon TL tutarında yeni bir çalışma programı yürütüldüğünü duyurdu.

ASAT'ın resmî açıklamasına göre proje kapsamında toplam 116 bin 681 metre yeni içme suyu hattı oluşturulması planlanıyor. Çalışmalar Karyağdı, Çalpınar, Kızılpınar, Bozhöyük, Geçmen, Eskihisar, Yuva ve Akçay mahallelerini kapsıyor.

Karyağdı Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi, Çalpınar, Kızılpınar ve Bozhöyük mahallelerinde ise şebeke yenileme çalışmalarına sayaç değişimlerinin eşlik etmesi öngörülüyor. Geçmen, Eskihisar, Yuva ve Akçay mahallelerinde de hat yenileme ve akıllı sayaç uygulamaları planlanıyor.

ELMALI MERKEZE 13,2 KİLOMETRELİK İSALE HATTI

ASAT'ın 20 Ekim 2026 tarihli duyurusunda yer alan bir diğer proje, Yuva Kazanpınar mevkisinden Elmalı merkeze su taşıyacak yeni isale hattı oldu. Kurumun açıklamasına göre 400 milimetre çapındaki çelik borularla oluşturulan hattın toplam uzunluğu 13 bin 264 metre olacak.

ASAT, söz konusu hatta kaynak ve boru döşeme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Projeyle Elmalı merkezine su iletim kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ancak 20 Ekim'de açıklanan yaklaşık 300 milyon TL'lik proje bedelinin, 2019-2026 dönemine ait 589,4 milyon TL'lik toplam yatırımın ne kadarına dahil olduğu mevcut açıklamalardan kesin olarak belirlenemiyor. Bu nedenle iki tutarın doğrudan toplanması doğru bir yatırım hesabı oluşturmayabilir.

KOMŞU İLÇELERDE ALTYAPI YATIRIMLARI NE DURUMDA?

ASAT'ın 2026 yılında yayımladığı resmî yatırım açıklamaları, Antalya'nın batı ilçelerindeki altyapı harcamalarının büyüklüğünü karşılaştırma imkânı da sunuyor.

Kurumun 17 Eylül 2026 tarihli duyurusunda Finike'ye yönelik altyapı yatırımlarının 1,4 milyar TL seviyesine ulaştığı bildirildi. ASAT'ın 3 Eylül 2026 tarihli açıklamasında ise Kumluca'ya 7 yılda 1 milyar 156 milyon TL yatırım yapıldığı belirtildi.

Elmalı için açıklanan 589,4 milyon TL'lik tutar, bu iki ilçenin bildirilen toplamlarının altında kalıyor. Bununla birlikte yatırım dönemleri, proje kapsamları ve ilçelerin altyapı ihtiyaçları farklı olduğundan söz konusu rakamlar tek başına hizmet düzeyini veya yatırım yeterliliğini göstermiyor.

YATIRIMLARIN MAHALLE BAZINDAKİ DAĞILIMI AÇIKLANMADI

Elmalı için duyurulan toplam yatırım tutarı ve hat uzunlukları, ilçenin altyapısına ayrılan kaynağın büyüklüğünü gösterirken bazı sorular henüz yanıt bulmuş değil.

2019-2026 dönemindeki harcamaların yıllara göre dağılımı, hangi mahalleye ne kadar yatırım yapıldığı ve yeni hatların ne kadarının tamamen hizmete alındığı açıklanan toplu verilerde ayrıntılandırılmadı.

Özellikle 20 Ekim'de duyurulan 116 bin 681 metrelik yeni içme suyu projesinin tamamlanma takvimi ve önceki yatırımlarla ilişkisi, Elmalı'daki altyapı çalışmalarının bundan sonraki aşamalarını değerlendirmek açısından önem taşıyor.