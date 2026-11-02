Trendyol Süper Lig'de geride kalan 9 maçta topladığı 12 puanla 11. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, 10. haftanın kapanış mücadelesinde Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

ALANYASPOR'DA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Ligde geride kalan haftalarda istikrarlı sonuçlar almakta zorlanan Alanyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak görüyor. Turuncu-yeşilliler, deplasmanda etkili bir futbol ortaya koyarak galibiyete ulaşmayı ve puanını 15'e yükseltmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Joao Pereira'nın öğrencileri, özellikle hücum hattındaki etkili isimleriyle rakip savunmayı zorlayarak sonuca gitmeyi planlıyor.

RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Alanyaspor'un rakibi Gençlerbirliği ise son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla 16. sıraya kadar geriledi. Ligde istediği sonuçları elde edemeyen başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Kendi sahasında taraftar desteğini arkasına almak isteyen kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor karşısında kötü gidişata son vermeye çalışacak.

ALANYASPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ankara deplasmanı öncesinde Alanyaspor'da bazı oyuncuların yokluğu teknik heyetin planlarını etkiliyor. Maestro, Fatih Aksoy ve Paolo Fernandes'in deplasman kafilesinde yer almadığı belirtilirken, teknik direktör Joao Pereira'nın sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor.

Gençlerbirliği cephesinde de sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bazı oyuncuların karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtiliyor.

KRİTİK MÜCADELE SAAT 20.00'DE

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN Sports 1 ve TOD platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Bedirhan, Hadergjonaj, Makouta, Ruan, Hagi, Ui-jo, Cedric.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Metehan, Thalisson, Abdurrahim, Luis, Salih, Oğulcan, Gouveia, Tongya, Mendes.

Turuncu-yeşilli ekip, başkentte kazanarak hem moral bulmak hem de Süper Lig'de üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor. Alanyaspor'un Ankara deplasmanında göstereceği performans, önümüzdeki haftalar açısından da büyük önem taşıyor.