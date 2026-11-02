Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başlayan turuncu-yeşilliler, Ankara'dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde önemli bir mücadeleye çıkacak olan Alanya temsilcisi, deplasmanda alacağı galibiyetle puan hanesine katkı sağlamayı ve önümüzdeki haftalara daha güçlü bir şekilde ilerlemeyi hedefliyor.

ALANYASPOR'DA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, son antrenmanını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Turuncu-yeşilliler, Ankara deplasmanında rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Deplasmanda oynanacak karşılaşma, Alanyaspor'un ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor. Alanya temsilcisi, zorlu mücadelede alacağı olumlu sonuçla puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor karşılaşması, bugün saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleye Ankara'daki Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Başkent deplasmanında sahaya çıkacak turuncu-yeşilliler, karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren galibiyet için mücadele edecek.

KRİTİK MÜCADELEYİ FATİH TOKAİL YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Yapılan görevlendirmeye göre Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

İki takımın da puan mücadelesi vereceği karşılaşmada gözler, sahada ortaya konulacak performansa çevrilecek.

TURUNCU-YEŞİLLİLERİN HEDEFİ GALİBİYET

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

Ligde oynanan her karşılaşmanın puan tablosundaki sıralama açısından önem kazandığı haftalarda Alanya temsilcisi, deplasmanda elde edeceği galibiyetle avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Turuncu-yeşilliler açısından özellikle maçın başlangıcında ortaya konulacak oyun, orta saha mücadelesi ve hücum fırsatlarının değerlendirilmesi belirleyici unsurlar arasında olacak.

Alanyaspor, rakibi karşısında oyun disiplinini koruyarak istediği sonucu almanın yollarını arayacak.

ANKARA DEPLASMANINDA GÖZLER ALANYASPOR'DA

Gençlerbirliği karşılaşması, Alanyaspor'un deplasman performansı açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Turuncu-yeşilli ekip, deplasmanda rakibine karşı üstünlük sağlayarak hanesine 3 puan yazdırmak ve ligdeki mücadelesine galibiyetle devam etmek istiyor.

Ankara'da oynanacak karşılaşmanın sonucu, Alanyaspor'un önümüzdeki haftalara nasıl bir moralle gireceği açısından da önem taşıyacak. (Mehmet TUNÇ)