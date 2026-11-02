ALANYASPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI



Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Alanyaspor adeta şok bir golle başladı. Ev sahibi Gençlerbirliği, henüz 1. dakikada Oğulcan’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Erken gelen golün ardından beraberliği yakalamak isteyen Alanyaspor, rakip savunmayı aşmakta zorlandı. İlk yarıda başka gol olmayınca turuncu-yeşilliler soyunma odasına 1-0 geride girdi.



İKİNCİ YARIDA ALANYASPOR İÇİN KABUS YAŞANDI



Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor savunması, Gençlerbirliği’nin hücumları karşısında zor anlar yaşadı. Başkent ekibi, 59. dakikada Tongya’nın golüyle farkı ikiye çıkardı.



Bu golün ardından oyunun kontrolünü tamamen kaybeden Alanyaspor, 66. dakikada Gouveia ve 68. dakikada Mendes’in gollerine engel olamadı. Gençlerbirliği, 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gouveia ile skoru 5-0’a taşıdı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Ankara deplasmanından farklı mağlubiyetle ayrıldı.



ALANYASPOR 12 PUANDA KALDI



Gençlerbirliği karşısında aldığı ağır yenilgiyle taraftarlarını üzen Alanyaspor, ligde 12 puanda kaldı. Ev sahibi Gençlerbirliği ise aldığı kritik galibiyetle puanını 11’e yükseltti.



Turuncu-yeşilli ekip, özellikle ikinci yarıda kısa aralıklarla kalesinde gördüğü gollerle savunmadaki sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı.



GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINA ÇEVRİLDİ



Ankara deplasmanını unutmak isteyen Alanyaspor, Süper Lig’in gelecek haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

Turuncu-yeşilliler, taraftarı önünde oynayacağı zorlu karşılaşmada Gençlerbirliği yenilgisinin izlerini silerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek. Gençlerbirliği ise gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.