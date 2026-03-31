İngiltere merkezli havayolu ve tur operatörü Jet2’nun CEO’su Steve Heapy, Batı Akdeniz’deki otellerin İran savaşı nedeniyle fiyat artırmaya çalışmasının “aptalca” olacağını belirtti. Heapy, şirketin Gatwick Havalimanı çıkışlı yeni uçuş programının lansmanı sırasında yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu’daki gerilimin tüketici güvenini geçici olarak zayıflattığını ancak talebin yeniden toparlanacağını vurguladı. “Piyasa, Orta Doğu’daki gerilimin azalmasına hızlı tepki verir ve insanların yeniden tatil planı yaptığını görürüz” diyen Heapy, Batı Akdeniz’de fiyat artırma girişimlerinin ters tepebileceğine dikkat çekti. Heapy, “Doğu Akdeniz güçlü bir şekilde geri dönecek. Bu nedenle mevcut durumdan faydalanmak için fiyat artırmak akıllıca olmaz” ifadelerini kullandı. Hem Batı hem de Doğu Akdeniz için iyimser olduğunu dile getiren Heapy, turizm sektörünün geçmişte de benzer krizlerden hızla toparlandığını hatırlattı. 2008 küresel finans krizi ve Covid-19 gibi dönemlerde de benzer bir süreç yaşandığını belirten Heapy, “Her kriz sonrası önce güven düşer, rezervasyonlar yavaşlar. Ancak kısa süre sonra talep yeniden canlanır” dedi. Mevcut gelişmelerin ciddi olduğunu kabul eden Heapy, medya kuruluşlarına da daha dengeli bir dil kullanmaları çağrısında bulundu. Popüler turizm destinasyonlarının çatışma bölgelerine uzaklığına dikkat çeken Heapy, Baf’ın İran’a yaklaşık bin 600 kilometre, İzmir’in ise yaklaşık bin 940 kilometre mesafede olduğunu belirtti. Heapy, “Bu mesafeler Malaga ile Edinburgh arasındaki uzaklığa benziyor. Bu biraz da coğrafya bilgisi meselesi” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Turizm Güncel