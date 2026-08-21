Günlük yaklaşık 20 bin ayakta hastaya hizmet sunan İzmir Şehir Hastanesi'nde, kompleks içindeki yön bulma sorununu çözen İç Mekan (Indoor) Navigasyon Sistemi kullanıma sunuldu. Yeni yazılım sayesinde hastalar, akıllı telefon kameraları üzerinden sanal okları takip ederek gitmek istedikleri bölümlere kolayca ulaşabiliyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün'ün yaptığı açıklamaya göre, 2 bin 250 yatak ve 454 yoğun bakım kapasiteli tesiste teknoloji sadece tedavi değil, hasta deneyimini iyileştirmek için de kullanılıyor. Üstün, vatandaşların ek bir mobil uygulama indirmesine gerek kalmadan telefonlarıyla sistemi kullanabildiğini ve uygulamanın hasta memnuniyetini artırdığını bildirdi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Ensar Alemdaroğlu, sistemin MHRS randevu altyapısıyla entegre çalıştığını aktardı. Hastalar hedef polikliniği seçtiğinde, kamera ekranında beliren sanal oklar canlı görüntü üzerinde sağa veya sola dönüşleri metre cinsinden tarif ediyor. Rota kaybedildiğinde ise kapılardaki QR kodlar okutularak yeni yönlendirme anında oluşturuluyor.

BÜYÜK TESİSLER İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Akıllı bina bilgi yönetim sisteminin bir parçası olan bu teknoloji, devasa sağlık komplekslerinde yaşanan zaman kaybı ve stresi en aza indiriyor. Katlar arası geçişlerde en uygun asansörü seçen ve yetki düzeyine göre personele özel rotalar çizebilen sistemin, ilerleyen süreçte havalimanı ve alışveriş merkezleri gibi diğer dev ölçekli yapılarda da yaygınlaşması öngörülüyor.