30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Antalya'da coşkulu etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, kutlamaların merkez üssü olan Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne alacak.

Pazar günü saat 21.00'de başlayacak olan konserde, vatandaşların alanı Türk bayraklarıyla doldurması bekleniyor. Pop müziğinin sevilen ismi, Zafer Bayramı ruhuna uygun özel bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

DERYA ULUĞ HANGİ ŞARKILARI SESLENDİRECEK?

Güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla tanınan Uluğ'un, konserde "Okyanus", "Canavar", "Nabız 180", "Ne Münasebet" ve "Hadi Çal" gibi popüler parçalarını seslendirmesi planlanıyor. Sanatçının hareketli eserlerinin yanı sıra romantik şarkılarına da yer vereceği belirtildi.

KUTLAMALARIN MERKEZİ CUMHURİYET MEYDANI

Antalya'da milli bayramların geleneksel toplanma noktası olan Cumhuriyet Meydanı, 104. yıl dönümü coşkusuna ev sahipliği yapacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların, konser saatinden önce alanda yerini alması ve bayram heyecanını ortak bir şekilde paylaşması hedefleniyor.