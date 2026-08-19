Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emeklilik işlemleri uzayan vatandaşların geriye dönük faiz taleplerini netleştiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, geç ödenen maaşlar için faiz hakkı doğduğunu ancak bu sürenin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tanınan yasal sürenin bitiminde başlayacağını bildirdi.

Dava dosyasına göre, bir sigortalı 13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığını belirterek, biriken maaşlarının en yüksek mevduat faiziyle SGK'dan tahsil edilmesini talep etti. İlk derece mahkemesi davacıyı haklı bularak 1 Ekim 2018 itibarıyla aylık bağlanmasına ve eksik ödemelerin yasal faiziyle verilmesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi de SGK'nin itirazını esastan reddedince dosya Yargıtay'a taşındı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin SGK'dan resmi veri almadan doğrudan bilirkişi raporuyla hüküm kurmasını usule aykırı bularak kararı bozdu. Kararda ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019'da yeniden aylık bağlandığına dikkat çekilerek, eksik ödeme döneminin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 arası olarak değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

FAİZ HESAPLAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kararın en belirleyici noktası ise faiz başlangıç tarihi oldu. Mevzuata göre SGK'nin emeklilik tahsis işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süresi bulunuyor. Yargıtay kararına göre, emekli aylığı geç bağlansa bile faiz hesaplaması vatandaşın emekliliğe hak kazandığı ilk günden değil, bu 3 aylık yasal bekleme süresinin dolduğu tarihten itibaren işletilecek. Bu içtihat, emeklilik süreci uzayan ve geriye dönük hak arayışında olan tüm adaylar için bağlayıcı bir hukuki çerçeve oluşturuyor.