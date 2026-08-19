Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde korunan İbradı'daki Altınbeşik Mağarası, kapsamlı tadilat çalışmalarının ardından 18 Mayıs 2026 tarihinde yeniden ziyaretçilere açıldı. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük yer altı gölüne ev sahipliği yapan mağaranın 2026 yılı güncel giriş tarifesi de duyuruldu.

Yetkili kurumların paylaştığı bilgilere göre, Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'na bu yıl için araç giriş ücreti 225 TL olarak belirlendi. Yaklaşık 15 dakika süren yer altı gölündeki rehberli bot gezisinin kişi başı ücreti ise 350 TL olarak uygulanıyor. Alanda MüzeKart geçerli kabul edilmiyor.

ULAŞIM VE ZİYARET SAATLERİ NASIL DÜZENLENDİ?

Mağara, resmi tatiller dahil haftanın yedi günü 09.30 ile 16.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Antalya kent merkezine 117 kilometre uzaklıkta bulunan alana, Konya-Manavgat karayolu üzerinden Akseki sapağından dönülerek veya Manavgat Şelalesi yönünden Dikmen ve Yaylaalan üzerinden ulaşılabiliyor.

ZİYARETÇİLER YOL VE HAVA DURUMUNDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ürünlü Mahallesi'nden mağaraya inen son 4,5 kilometrelik yolun dar, sarp ve virajlı yapısı nedeniyle sürücülerin özellikle dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca mağara içerisindeki su seviyesi hava koşullarına doğrudan bağlı olduğu için, yoğun yağışlı dönemlerde güvenlik amacıyla alan geçici olarak ziyarete kapatılabiliyor. Ziyaretçilerin yola çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.