Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve başladığı günden bu yana ilçe yönetiminde saha odaklı bir mesai anlayışı sergiliyor. Her sabah evinden belediye binasındaki makamına yürüyerek giden Kotan, bu süre zarfında sokaktaki çalışmaları bizzat inceliyor.

Yürüyüş güzergahı boyunca karşılaştığı ilçe sakinleri ve bölge esnafıyla sohbet eden Başkan Kotan, talepleri doğrudan muhataplarından dinliyor. Aynı zamanda devam eden belediye projelerini yerinde görerek ilgili bürokratlardan anlık durum bilgisi alıyor.

AKŞAM MESAİSİNDE ESNAF ZİYARETİ

Sabah saatlerinde başlayan saha denetimleri, akşam saatlerinde taksi durakları ve çeşitli işletmelere yapılan ziyaretlerle devam ediyor. Çözüm odaklı yaklaşımdan memnuniyet duyan Konyaaltı esnafı ise bu doğrudan iletişim modelini olumlu karşılıyor.

YERİNDE YÖNETİM ANLAYIŞI NASIL UYGULANIYOR?

Yerel yönetimlerde sorunların masa başında değil, sahada tespit edilmesinin hizmet hızını ve kamuoyu memnuniyetini artırdığı biliniyor. Bu stratejiyi benimsediğini aktaran Kotan, belediyeciliğin vatandaşın ayağına giderek sorunlara yerinde çözüm üretmek olduğunu vurguladı. Belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre Kotan, günün her saatinde ilçenin her mahallesinde halkla iç içe olmaya devam edeceklerini bildirdi.