İstanbul’da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki B.Ç.’ye yönelik operasyon silahlı çatışmayla sonuçlandı. Sultanbeyli Otogarı’nda polis ekiplerine ateş açan şüpheli, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında yaralanan bir vatandaşın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

OPERASYON PENDİK VE TUZLA’DA BAŞLADI

Operasyona ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre çalışma, Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütüldü. Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin çalışmaları kapsamında B.Ç.’nin yakalanması amacıyla Pendik ve Tuzla’da belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. B.Ç.’nin operasyon sırasında kaçmasının ardından güvenlik birimleri şüphelinin bulunması için çalışmalarını genişletti.

OTOGARDAN OTOBÜS BİLETİ ALDIĞI BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin araştırmasında B.Ç.’nin Sultanbeyli Otogarı’ndan hareket edecek bir otobüse bilet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine otogarda güvenlik önlemi alan ekipler şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. B.Ç.’nin üzerindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açmasının ardından silahlı çatışma yaşandı ve şüpheli etkisiz hale getirildi. O anların çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtildi.

EVDEKİ MALZEMELER İNCELEMEYE ALINDI

Operasyonun ardından B.Ç. ile bağlantılı adreslerde yapılan aramalar soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturdu. Şüphelinin ikametinde patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal ve teknik malzemelerin bulunduğu bildirildi. Bu tür operasyonlarda ele geçirilen şüpheli maddeler, içeriklerinin ve kullanım amaçlarının kesin olarak belirlenebilmesi için uzman birimler tarafından inceleniyor. Laboratuvar incelemeleri, malzemelerin niteliğinin yanı sıra olası bir saldırı hazırlığıyla bağlantısının ortaya çıkarılması açısından soruşturma dosyasına delil sağlayabiliyor.

TUZLA’DA BİR ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle B.Ç. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 48 yaşındaki G.Ç.’ye yönelik de çalışma başlatıldı. G.Ç., Tuzla’daki adresine gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, bağlantılarının ve olayla ilişkisinin adli soruşturma kapsamında araştırılması bekleniyor.

TERÖR SORUŞTURMALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Terör soruşturmalarında yalnızca şüphelinin yakalanması değil, bağlantılı kişilerin, iletişim ağlarının, dijital materyallerin ve olası lojistik destek unsurlarının ortaya çıkarılması da önem taşıyor. Adres aramalarında ele geçirilen telefon, bilgisayar, dijital depolama araçları ve diğer materyaller gerekli adli prosedürler çerçevesinde incelenebiliyor. Gözaltına alınan kişiler hakkındaki nihai hukuki değerlendirme ise soruşturmayı yürüten savcılık ve devamındaki adli süreç tarafından yapılıyor.

OTOGAR GİBİ KALABALIK ALANLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sultanbeyli’deki çatışmanın bir otogarda meydana gelmesi, kalabalık ulaşım noktalarında güvenlik tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Otogarlar, havalimanları, istasyonlar ve toplu taşıma merkezleri gün içerisinde yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı alanlar arasında bulunuyor. Güvenlik operasyonu veya şüpheli bir durum sırasında vatandaşların polis tarafından oluşturulan güvenlik çemberine yaklaşmaması, görevlilerin tahliye ve yönlendirme uyarılarına uyması ve olay yerinden görüntü almak amacıyla riskli bölgelere girmemesi önem taşıyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA NE YAPILMALI?

Vatandaşların sahipsiz paket, olağan dışı davranış veya güvenlik riski oluşturabilecek bir durumla karşılaşmaları halinde doğrudan müdahale etmek yerine güvenli mesafeye geçerek kolluk birimlerine bilgi vermeleri gerekiyor. Özellikle şüpheli paket ve maddelere dokunulmaması, çevredeki insanların da riskli bölgeden uzaklaştırılması önem taşıyor. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunulabiliyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Güvenlik birimlerinin çalışmasının bundan sonraki aşamasında B.Ç.’nin örgütsel bağlantılarının, ele geçirilen malzemelerin ve G.Ç. ile arasındaki irtibatın ayrıntılı biçimde incelenmesi bekleniyor. İstanbul Valiliğinin ilk açıklamasında da olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi. Saldırı planına ilişkin kapsam, hedef veya yöntem konusunda yetkili makamlarca doğrulanmamış ayrıntıların kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.