Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Türkiye’nin teknoloji geliştirme ekosisteminin önemli organizasyonlarından TEKNOFEST 2026’da öne çıkan bir başarı elde etti. Üniversiteyi İnsansız Deniz Aracı Yarışması’nda temsil eden Zeronetech Kılıç Arslan takımı, zorlu değerlendirme sürecinin ardından Türkiye üçüncülüğüne ulaştı. Elde edilen derece, ALKÜ’nün mühendislik ve teknoloji alanındaki öğrenci çalışmalarına önemli bir başarı olarak yansıdı.

ALKÜ EKİBİ FİNALE UZANAN SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

TEKNOFEST’in resmi yarışma sistemine göre İnsansız Deniz Aracı Yarışması yalnızca finalde gerçekleştirilen uygulamalardan oluşmuyor. Üniversite öğrencilerinin takım halinde katılabildiği organizasyonda ekipler; teknik yeterlilik, kritik tasarım raporu ve otonom kabiliyeti gösterim videosu gibi aşamalardan geçerek finale ulaşmaya çalışıyor. Böylece yarışmacıların yalnızca ortaya çıkardıkları aracın performansı değil, mühendislik tasarımı ve otonom sistem geliştirme kabiliyetleri de süreç içerisinde sınanıyor.

ALKÜ çatısı altında farklı mühendislik disiplinlerinden öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Zeronetech ekibi de geliştirdiği otonom insansız deniz aracı “Kılıç & Arslan” ile final aşamasında üniversiteyi temsil etti. Daha önce finale kalmayı başaran ekip, yarışmanın tamamlanmasının ardından açıklanan sıralamayla Türkiye üçüncülüğünün sahibi oldu.

İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINDA ÖZGÜN PROJELER TEŞVİK EDİLİYOR

TEKNOFEST tarafından düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması, sivil ve askeri alanlarda kullanım potansiyeli bulunan insansız deniz teknolojilerinde özgün tasarım ve üretim çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmada takımlardan geliştirdikleri prototiplerle belirlenen görevleri yerine getirmeleri bekleniyor. Bu süreç; mekanik tasarımın yanı sıra elektronik, yazılım, görüntü işleme, kontrol ve otonom hareket gibi farklı mühendislik alanlarının birlikte çalışmasını gerektiriyor.

Bu yönüyle yarışma, öğrencilerin üniversitede kazandıkları teorik bilgileri gerçek bir mühendislik problemine dönüştürmelerine de imkân sağlıyor. İnsansız sistemlerde bir aracın yalnızca hareket edebilmesi yeterli olmazken; çevresini algılaması, konumunu belirlemesi, verilen görevi doğru şekilde yorumlaması ve bunu mümkün olduğunca otonom biçimde yerine getirmesi önem taşıyor. Bu nedenle TEKNOFEST benzeri organizasyonlar öğrenciler açısından tasarımdan prototiplemeye, yazılımdan saha testlerine kadar geniş bir uygulama alanı oluşturuyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN'DAN TEBRİK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan da elde edilen başarının ardından sosyal medya hesabından öğrencileri ve danışman akademisyenleri kutladı. Türkdoğan, “Emeği, azmi ve yenilikçi fikirleriyle bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullanırken, üniversitenin teknoloji ve inovasyon çalışmalarına ilişkin “Geleceğin teknolojilerini birlikte inşa ediyoruz” mesajını verdi.

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMA ÖNE ÇIKIYOR

Zeronetech’in TEKNOFEST sürecindeki çalışması, yeni nesil mühendislik projelerinde disiplinler arası ekiplerin taşıdığı önemi de ortaya koyuyor. İnsansız deniz araçlarının geliştirilmesinde mekanik sistemlerden elektronik altyapıya, yazılımdan otonom kontrol teknolojilerine kadar birbirinden farklı uzmanlık alanlarının aynı platform üzerinde buluşması gerekiyor. Üniversite öğrencilerinin bu tür projelerde görev alması, teknik becerilerin yanında ekip çalışması, proje yönetimi ve sahada problem çözme deneyimi kazanmalarına da katkı sağlıyor.

ALANYA'DAN TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE KATKI

Turizm kimliğiyle öne çıkan Alanya’da üniversite bünyesinde geliştirilen teknoloji projelerinin ulusal organizasyonlarda derece elde etmesi, kentin bilim ve mühendislik alanındaki görünürlüğü açısından da önem taşıyor. Üniversitelerde oluşturulan öğrenci takımları ve proje kültürü; gençlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine daha erken aşamada katılmasına, prototip üretme deneyimi kazanmasına ve teknoloji odaklı girişimlere yönelmesine zemin hazırlayabiliyor.

ALKÜ Zeronetech Kılıç Arslan takımının Türkiye üçüncülüğü, uzun bir teknik değerlendirme ve uygulama sürecinin sonunda gelen derece olarak üniversitenin TEKNOFEST karnesine önemli bir başarı ekledi. Takımın elde ettiği sonuç, ALKÜ öğrencilerinin otonom sistemler ve insansız deniz teknolojileri alanında geliştirdiği çalışmaların ulusal ölçekte karşılık bulduğunu gösterirken, üniversitenin teknoloji odaklı öğrenci projelerine yönelik çalışmalarının önemini de bir kez daha ortaya koydu.