Alanya’da Belediye Başkanı, başkan yardımcıları ve danışmanların isimlerini kullanarak vatandaşlardan para talep edildiği yönündeki ihbarlar üzerine belediye kamuoyuna uyarıda bulundu. Bazı sivil toplum kuruluşlarının adı öne sürülerek yapılan maddi yardım taleplerinin belediye yönetimiyle ilgisinin bulunmadığı bildirildi.

TELEFON VE MESAJLARLA PARA TALEBİ

Belediyeye ulaşan bilgilere göre girişimlerde kurum yöneticilerinin isimleri güven oluşturmak amacıyla kullanılıyor. Vatandaşlardan telefon görüşmeleri, mesajlar veya benzeri iletişim yöntemleri üzerinden maddi destek istendiği belirtiliyor. Belediye, başkan ve yönetim kadrosunun bu şekilde herhangi bir kişiden para talebinde bulunmadığını vurguladı.

Vatandaşların, bir belediye yöneticisinin adı verilerek yapılan ödeme veya bağış taleplerine karşı temkinli davranması ve böyle bir durumla karşılaşması halinde para göndermeden önce talebin gerçekliğini kontrol etmesi istendi. Belediyenin resmi internet sitesinde kurumun iletişim telefonu 444 82 07 olarak yer alıyor.

BENZER UYARILAR DAHA ÖNCE DE YAPILDI

Alanya’da belediye yöneticilerinin isimlerinin kullanıldığı benzer girişimler ilk kez gündeme gelmedi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Haziran 2024'te de belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının isimleri kullanılarak ihtiyaç sahibi kişiler için para istendiğini açıklamış, özellikle vatandaşlar ile turizm işletmelerini bu aramalara karşı uyarmıştı.

Temmuz 2024'teki Belediye Meclisi toplantısında da yardım, para ve tekerlekli sandalye talebi gibi gerekçelerle belediye yöneticilerinin adının kullanıldığı belirtilmiş ve bu tür taleplerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna duyurulmuştu.

ŞÜPHELİ TALEPLER EMNİYETE BİLDİRİLMELİ

Belediye son uyarısında, vatandaşların iyi niyetini kullanmayı amaçlayan arama ve mesajlara itibar edilmemesini istedi. Belediye Başkanı, başkan yardımcıları veya danışmanların adıyla para isteyen kişilerle karşılaşılması halinde herhangi bir ödeme yapılmadan durumun emniyet birimlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.