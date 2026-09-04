Trendyol Süper Lig’in 4. haftası, İstanbul’da sezonun ilk Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Sezonun henüz ilk bölümünde oynanacak derbi, iki takımın ligdeki konumunu güçlendirme hedefi açısından önem taşıyor.

FENERBAHÇE DERBİYE 6 PUANLA GELİYOR

Fenerbahçe sezona Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle başladıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler daha sonra Samsunspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya yükseltti. Avrupa arenasında da önemli bir eşiği geçen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon’u eleyerek 18 yıl aradan sonra organizasyonda mücadele etme hakkı kazandı.

ASENSIO YOK, KEREM VE MERT GÖREV BEKLİYOR

Derbi öncesinde Fenerbahçe’de Marco Asensio’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi. TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı kafa travmasının ardından gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu’nun ise sağlık kontrollerinin ardından oynayabilecek durumda olduğu belirtildi. Sakatlığını atlatan kaleci Mert Günok da teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek. Kafa travması yaşayan futbolcuların sahaya dönüşünde sağlık ekiplerinin değerlendirmesi ve kademeli dönüş süreci önem taşırken, oyuncunun müsabakaya uygunluğunda sportif beklentiden önce sağlık kriterleri dikkate alınıyor.

Sarı-lacivertli ekipte derbi öncesindeki bir diğer gelişme Anderson Talisca ile yolların ayrılması oldu. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Böylece Fenerbahçe, sezonun önemli maçlarından biri öncesinde kadro planlamasında da değişikliğe gitmiş oldu. Süper Lig ve Avrupa’daki 2026-2027 transfer takvimini daha önce aktarmıştık.

İSMAİL KARTAL’IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında daha önce Beşiktaş’a karşı 5 kez mücadele etti. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 4’ünü kazanırken 1 maç beraberlikle tamamlandı. Kartal böylece Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak Beşiktaş karşısında çıktığı söz konusu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. İki takım arasında Nisan 2026’da aynı statta oynanan lig karşılaşmasını da Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ ÇORUM FK GALİBİYETİNİN ARDINDAN SAHADA

Beşiktaş ise derbiye ligde aldığı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle, 6 puanla geliyor. Siyah-beyazlılar son lig karşılaşmasında Çorum FK’yi 6-2 mağlup ederek hücum gücünü ortaya koydu. Teknik direktör Vincenzo Italiano da Fenerbahçe karşılaşmasıyla Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavına çıkacak. Sezonun erken bölümündeki bu mücadele, Italiano’nun özellikle yüksek baskı, geçiş oyunu ve maç içindeki taktik tercihleri açısından önemli bir test niteliği taşıyacak.

VLAHOVIC VE CERNY HÜCUMDA ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş’ın hücum hattında Dusan Vlahovic ve Vaclav Cerny derbi öncesinde öne çıkan oyuncular arasında bulunuyor. Vlahovic, Çorum FK karşılaşmasında 3 gol kaydederek siyah-beyazlıların 6-2’lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Cerny ise sezonun ilk bölümünde hem lig hem de Avrupa maçlarında skor katkısıyla Beşiktaş hücumunun önemli parçalarından biri haline geldi. Çek futbolcunun Fenerbahçe’ye karşı daha önce oynadığı karşılaşmalardaki gol performansı da derbi öncesinde öne çıkan istatistikler arasında yer alıyor.

DERBİDE TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması için ev sahibi tribünlerine satışa çıkarılan biletlerin tamamının tükendiği bildirildi. Beşiktaş taraftarlarına ayrılan deplasman biletleri için ise kulüp tarafından Passo üzerinden satış süreci duyuruldu. Derbi karşılaşmalarında stadyuma giriş işlemleri elektronik bilet sistemi üzerinden gerçekleştirildiğinden, taraftarların bilet ve giriş koşullarını kulüplerin resmi duyurularından takip etmeleri gerekiyor.

DERBİLERDE OYUN DİSİPLİNİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti, Süper Lig’in en köklü derbileri arasında yer alıyor. Bu tür karşılaşmalarda ligdeki mevcut form kadar maç içindeki disiplin, duran toplar, top kayıpları ve geçiş hücumları da sonucu belirleyebiliyor. Sezonun henüz 4. haftasında oynanacak olması nedeniyle alınacak sonucun tek başına şampiyonluk yarışını belirlemesi beklenmese de, doğrudan rakibe karşı kazanılacak puanların yanı sıra oluşturacağı psikolojik üstünlük nedeniyle mücadele iki takım açısından da ayrı önem taşıyor.

DERBİNİN YÖNETİMİ HALİL UMUT MELER’DE

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olarak belirlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak. Hakem ekibi, Süper Lig’de uygulanan müsabaka ve disiplin kuralları çerçevesinde karşılaşmayı yönetecek. Derbinin tamamlanmasının ardından iki ekip de lig programındaki sonraki karşılaşmalarına yönelik hazırlıklarına devam edecek.