Altın piyasasında panik alımı yapan yatırımcıların yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle farkında olmadan zarar ettiğini söyleyen uzman isim, yeni döneme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Antalya ve Alanya’daki yatırımcılar için kritik uyarılar geldi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son günlerde iç piyasada yaşanan hareketliliğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle fiziki altın tarafında oluşan yoğun talebin, yatırımcıyı farkında olmadan zarara soktuğunu belirtti.

“ALTIN ALDIM DİYE SEVİNENLER ZARAR ETTİ”

Memiş, son haftalarda yaşanan panik alımlarına işaret ederek, piyasada oluşan fahiş işçilik maliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. “Geçen hafta panikle altın alanlar kilogramda 9 bin dolara varan işçilikler ödedi” diyen Memiş, özellikle çeyrek ve Cumhuriyet altınında ekstra maliyetlerin yatırımcıyı zorladığını ifade etti.

“Çeyrek altına yaklaşık bin lira, Cumhuriyet altına ise 2 bin lira ekstra işçilik koyuldu. ‘Altın buldum’ diye sevinenler aslında zarar etti” sözleriyle uyarısını net şekilde ortaya koydu.

Alanya’da da kuyumcu piyasasında son günlerde benzer fiyat farklarının konuşulması, bu uyarıyı yerel yatırımcı açısından daha kritik hale getiriyor.

DOĞRU STRATEJİYİ AÇIKLADI

Memiş’e göre bu tür dalgalı dönemlerde en doğru strateji, doğrudan fiziki altın almak yerine alternatif yöntemlere yönelmek.

“Bu dönemlerde bankadan veya Darphane sertifikası üzerinden alım yapılmalı. Piyasa sakinleştiğinde fiziki altına geçiş daha sağlıklı olur” diyerek yatırımcıya yol haritası çizdi.

Bu yaklaşım, özellikle küçük yatırımcı için ciddi maliyet avantajı sağlayabilir. Çünkü işçilik farkı, toplam yatırımın büyük bölümünü etkileyebiliyor.

KÜRESEL OYUN: ALTINDA YENİ DÖNEM

Memiş, küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri ise “emtia milliyetçiliği” olarak tanımladı. Rusya’nın altın ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve ABD’den gelen açıklamaların yeni bir sürecin işareti olduğunu söyledi.

“2030’da beklenen büyük reset süreci 2027’ye çekildi. Fiziki altına sahip çıkılması gerekiyor” diyerek uzun vadeli stratejinin önemine dikkat çekti.

Bir ara… insanlar kuyumcunun önünde bekliyordu. Kimisi ‘kaçırdım’ diyordu. Kimisi ‘şimdi almazsam bir daha alamam’…

İşte tam o noktada hata başladı.

2026 İÇİN ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Memiş’in 2026 yılına ilişkin öngörüleri de dikkat çekti:

Ons altın: 4.100 dolar taban, 5.800 – 6.000 dolar hedef

4.100 dolar taban, 5.800 – 6.000 dolar hedef Gram altın: 6.500 – 7.000 TL alım aralığı, 10.000 TL hedef

6.500 – 7.000 TL alım aralığı, 10.000 TL hedef Gümüş: 2026’da sınırlı, 2027’de güçlü yükseliş beklentisi

Bu rakamlar, özellikle Alanya ve Antalya’da birikimini altına yönlendiren yatırımcılar için ciddi bir referans oluşturuyor.

BORSA İSTANBUL İÇİN POZİTİF SENARYO

Memiş, Türkiye’ye yönelik sermaye akışının artabileceğini belirterek Borsa İstanbul için de iyimser konuştu.

“12.900 puan altındaki geri çekilmeler alım fırsatıdır. 16.000 puan hedefi devam ediyor” dedi.

…

Bazen kazanç sandığın şey, aslında maliyetin en yüksek olduğu yer oluyor.