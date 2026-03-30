Alanya’da da konuşulmaya başlanan yeni dizi “Çirkin”, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle ekran yolculuğuna başladı

Televizyon izleyicisinin son dönemde en çok araştırdığı yapımlardan biri olan “Çirkin dizisi konusu ve oyuncuları” detayları netleşti. Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümüyle birlikte sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle Alanya ve Antalya’daki izleyiciler de dizinin hikayesini ve çekim yerlerini merak etmeye başladı.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresi tarafından “çirkin” olarak etiketlenen Meryem adlı genç kadının hayat mücadelesini anlatıyor. Meryem’in yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir ile yeniden karşılaşması, hikayenin seyrini tamamen değiştiriyor.

Bu karşılaşma sadece bir aşk hikayesi değil… geçmişten gelen hesaplaşmalar, sırlar ve güç savaşları da işin içine giriyor. Bir yanda saf duygularla ayakta kalmaya çalışan bir kadın, diğer yanda güç ve paranın içinde şekillenmiş bir adam.

Aslında mesele sadece aşk değil gibi. Biraz da hayatta kim olduğun, kim olamadığın…

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak yer alıyor. Kadroda ayrıca usta isimler de bulunuyor:

Nur Sürer

Çetin Tekindor

Başak Gümülcinelioğlu

Olgun Toker

Gözde Kansu

Genç ve deneyimli oyuncuların bir araya gelmesi, dizinin güçlü taraflarından biri olarak öne çıkıyor.

ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR?

“Çirkin dizisi nerede çekiliyor” sorusu da en çok aranan başlıklardan biri oldu. Yapımın çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Özellikle ilk sahnelerin Bebek semtinde çekildiği biliniyor.

İstanbul’un farklı semtlerinde devam eden çekimler, dizinin atmosferini güçlendiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.

DİZİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Dizi, her hafta Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlk bölümün ardından özellikle sosyal medyada yapılan yorumlar, yapımın dikkat çektiğini gösteriyor.

Bir izleyici şöyle yazmış: “Hikaye sert ama gerçek gibi… izlerken garip hissettirdi.”

Belki de bu yüzden… kısa sürede konuşulmaya başladı.

ALANYA’DA DA GÜNDEM OLDU

Televizyon dizilerinin özellikle akşam saatlerinde evlerde önemli bir yer tuttuğu Alanya’da da “Çirkin” dizisi konuşulmaya başladı. Özellikle genç izleyiciler arasında “yeni sezon Türk dizileri 2026” aramalarında öne çıkıyor.

Akşam evde televizyon açık… bir yandan telefon elde. Dizi izlenirken bile yorumlar akıyor zaten.