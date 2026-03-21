Gram altın 7 bin TL’nin altına indi. Peki bu düşüş fırsat mı yoksa risk mi? Yatırımcıların gözü şimdi Nisan ayında…

Küresel piyasalarda son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar, altın fiyatlarında beklenmedik bir geri çekilmeye yol açtı. Serbest piyasada gram altın 7 bin TL’nin altına kadar geriledi. Bu düşüş özellikle küçük yatırımcıyı tedirgin etti.

Alanya’da da bayram öncesi kuyumcuların önünde hareketlilik dikkat çekiyor. Bazı vatandaşlar “fırsat mı kaçıyor?” diye alım yaparken, bazıları ise beklemeyi tercih ediyor. Net bir tablo yok. Herkes birbirine soruyor… ama cevap yine net değil.

NEDEN DÜŞTÜ? KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüşteki sert düşüşün arkasında küresel gelişmelerin olduğunu söyledi. Özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları enerji piyasasında ciddi dalgalanmalar yarattı.

Brent petrol 115 dolara kadar yükselirken, dolar endeksi 100 seviyesini aştı. Bu tablo, Körfez ülkelerinde nakit ihtiyacını artırdı. Memiş’e göre bu durum, piyasada altın ve gümüş satışını tetikledi.

“Enerji gelirlerinde aksama olunca, bazı ülkeler altın satışı yapmak zorunda kaldı” diyor.

FAİZ BASKISI VE PİYASA SATIŞLARI

Öte yandan küresel merkez bankalarının faiz politikası da piyasayı baskılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankasının faiz indirimi konusunda geri adım atmaması, altın üzerinde baskı oluşturdu.

Buna bir de kaldıraçlı işlemlerde teminat tamamlama çağrıları eklenince, satışlar hızlandı. Yani sadece jeopolitik değil… teknik taraf da etkili oldu.

Kısaca… piyasa biraz “zorunlu satış” yaşadı gibi.

NİSAN AYI UYARISI: ACELE ETMEYİN

İslam Memiş’e göre asıl kritik dönem Nisan ayı. Mevcut düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların acele karar vermemesi gerektiğini söylüyor.

“Bu süreçte panikle hareket eden kaybedebilir” uyarısı dikkat çekiyor.

Yani bayram öncesi alınan altın kısa vadede dalgalanabilir. Ama…

Devamı biraz sabır işi gibi.

ALANYA’DA VATANDAŞ NE YAPIYOR?

Alanya’da konuştuğumuz bazı vatandaşlar, düşüşü fırsat olarak gördüklerini söylüyor:

“Geçen hafta alsaydım daha pahalıydı… şimdi daha uygun gibi” diyen de var.

Ama bir başkası daha temkinli:

“Biraz daha düşer mi diye bekliyorum. Emin olamıyorum.”

Yani sahada da tablo karışık. Net bir yön yok.

BAYRAM ÖNCESİ ALTIN ALINIR MI?

Bayramdan önce altın almak mantıklı mı 2026 sorusu şu an en çok aranan başlıklardan biri. Uzmanlara göre bu süreçte:

Kısa vadeli al-sat riskli

Uzun vadeli düşünenler için fırsat oluşabilir

Panik alımı ya da panik satışı yapılmamalı

Özellikle küçük yatırımcı için en kritik konu: duygusal karar vermemek.

Çünkü bu dalga… biraz sert geldi.

Ve henüz bitmiş gibi de durmuyor.