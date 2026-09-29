Mehmet Kuş'tan Eray Erdem'e sert tepki: 'Paraları kasaya depolayacağınıza esnafın derdini çözseydiniz'
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Alanya'da 29 Eylül 2026 Salı itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 82,69 liradan, motorinin litresi 95,87 liradan satılıyor. Fiyatlar bir önceki güne göre değişmedi.
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|Benzin (TL/litre)
|Motorin (TL/litre)
|Alanya
|82,69
|95,87
|Gazipaşa
|82,69
|95,87
|Manavgat
|82,68
|95,86
|Antalya (Muratpaşa)
|82,66
|95,84
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi