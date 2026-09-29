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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 29 Eylül 2026 Salı itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 82,69 liradan, motorinin litresi 95,87 liradan satılıyor. Fiyatlar bir önceki güne göre değişmedi.

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