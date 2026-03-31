Mart ayında sert düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni haftaya toparlanma sinyaliyle başladı. Özellikle gram altın fiyatı ve ons altın beklentisi yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları, altının yönü üzerinde belirleyici olurken farklı tahminler dikkat çekiyor.

ALTIN NEDEN DALGALANDI?

Mart ayında yaklaşık yüzde 13 değer kaybı yaşayan altın, 2008’den bu yana en kötü performanslardan birini gördü. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve enflasyon beklentilerindeki değişim, piyasada dalgalanmayı artırdı.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz politikası konusunda “bekle-gör” yaklaşımını koruduklarını açıkladı. Enflasyon ve istihdam arasında denge kurmanın zorlaştığını ifade eden Powell’ın mesajları, altın fiyatlarında belirsizliği artırdı.

ABD'Lİ BANKA UZUN VADEDE İYİMSER

Wells Fargo, son düşüşe rağmen altın için pozitif beklentisini koruyor. Bankaya göre merkez bankalarının talebi ve dolar tarafında beklenen gevşeme ile ons altın 2026 sonunda 6.100 – 6.300 dolar aralığına çıkabilir.

Benzer şekilde Barclays stratejisti Ajay Rajadhyaksha, mevcut geri çekilmeyi “alım fırsatı” olarak değerlendirdi. Küresel risklerin tamamen ortadan kalkmaması, altına olan ilgiyi canlı tutuyor.

İSLAM MEMİŞ: HEDEF 10 BİN TL

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise daha farklı bir tablo çiziyor. Memiş’e göre altındaki düşüş kalıcı değil.

Memiş, “Gram altında 10.000 TL hedefimiz devam ediyor” diyerek orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu açıkladı. Ons altın için ise 5.880 – 6.000 dolar bandını işaret etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yurt içi piyasalarda güncel altın fiyatları ise şöyle:

Gram Altın

Alış: 6.526 TL

Satış: 6.527 TL

Çeyrek Altın

Alış: 10.853 TL

Satış: 11.723 TL

Tam Altın

Alış: 42.200 TL

Satış: 43.059 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 43.214 TL

Satış: 44.882 TL