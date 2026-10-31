Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık sürecini hızlandıran Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikasında değişikliğe gidiyor. CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları Karadağ'a vizesiz giriş yapamayacak.

Karar, Karadağ'ın AB standartlarına tam uyum sağlama hedefi doğrultusunda alındı. Türk Hava Yolları (THY) da konuyla ilgili bir duyuru yayımlayarak, belirtilen tarihten sonra seyahat edecek yolcuların Karadağ vizesi veya geçerli bir Schengen vizesi ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.

KALIŞ SÜRESİ DAHA ÖNCE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Karadağ hükümeti, geçtiğimiz yılın ekim ayında başkent Podgorica'da meydana gelen bir olayın ardından Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahati geçici olarak durdurmuştu. 23 Aralık 2025'te bu kısıtlama kaldırılmış ancak vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu hak tamamen ortadan kalkıyor.

UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Vize zorunluluğu sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Belarus ve Rusya vatandaşları da 1 Kasım 2026 itibarıyla Karadağ'a girişlerde vizeye tabi olacak. Seyahat planı yapan Türk vatandaşlarının, sınır kapılarında mağduriyet yaşamamak adına seyahat öncesinde yetkili vize başvuru merkezleri üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekecek.