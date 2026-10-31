Tayland'da yaşayan bir kadının yıllar boyunca biriktirdiği parayı korumak için aldığı önlem, beklenmedik bir olayla sonuçlandı. Birikimini evindeki kasada saklayan kadın, kasayı yeniden açtığında banknotların ciddi şekilde tahrip olduğunu fark etti. Yaşanan olayın ardından paranın nasıl bu hale geldiği ortaya çıktı.

HIRSIZLARDAN KORUDU, BÖCEKLERDEN KORUYAMADI

Edinilen bilgilere göre kadın, yaklaşık 1 milyon 400 bin TL değerindeki birikimini güvenli olduğunu düşündüğü kasada muhafaza ediyordu.

Ancak kasanın içine sızan termitler, içerideki banknotları kemirerek büyük ölçüde kullanılamaz hale getirdi.

Parasını hırsızlık ve kaybolma riskine karşı koruduğunu düşünen kadın, birikiminin böcekler tarafından tahrip edildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

YILLARIN BİRİKİMİ BİR ANDA TEHLİKEYE GİRDİ

Kadının uzun yıllar boyunca biriktirdiği paranın önemli bölümünün zarar görmesi, olayın en dikkat çekici yönü oldu.

Termitlerin banknotları kemirmesi sonucunda paraların bir kısmının ciddi şekilde parçalandığı belirtildi.

Yaşanan olay, özellikle yüksek miktarda nakit paranın ev ortamında saklanmasının oluşturabileceği beklenmedik riskleri de gündeme taşıdı.

PARASINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Olayın ardından en çok merak edilen konu, tahrip olan banknotların değiştirilip değiştirilemeyeceği oldu.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre zarar gören paraların incelenmesi için bankacılık makamlarına başvuruldu. Ancak paranın ne kadarının kurtarılabileceği henüz kesinlik kazanmadı.

Banknotların hasar durumuna göre yapılacak değerlendirme, kadının maddi kaybının boyutunu belirleyecek.

KASADA SAKLANAN PARA DA GÜVENDE OLMAYABİLİR

Yaşanan olay, evlerde uzun süre saklanan nakit paraların yalnızca hırsızlık ve yangın gibi tehlikelerle karşı karşıya olmadığını gösterdi.

Nem, böcekler ve uygun olmayan saklama koşulları da banknotların zarar görmesine yol açabiliyor.

Bir kadının yılların emeğiyle oluşturduğu birikimin böylesine beklenmedik bir nedenle zarar görmesi ise dünya basınında dikkat çeken olaylar arasına girdi.