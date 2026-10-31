İngiltere perakende sektörünün en bilinen indirim zincirlerinden Poundland, artan maliyetler ve borç yükü nedeniyle iflas yönetimine geçiş için mahkemeye resmi ön bildirimde bulundu. 29 Ekim'de başlatılan hukuki süreç kapsamında şirket, alacaklılara karşı 10 iş günü sürecek geçici bir koruma kalkanı elde etti. Bu kritik süre zarfında, 600 mağazanın ve yaklaşık 12 bin çalışanın geleceğini belirleyecek yeni bir yatırımcı anlaşması aranıyor.

1990 yılında kurulan ve uzun yıllar tüm ürünleri 1 sterline satma stratejisiyle büyüyen şirket, değişen tüketici alışkanlıkları ve yoğun rekabete yenik düştü. Eski sahibi Pepco Group tarafından Haziran 2025'te ABD merkezli Gordon Brothers'a sembolik 1 sterlin bedelle satılan zincir, son bir yılda 100'den fazla şubesini kapatmasına rağmen finansal darboğazdan çıkamadı.

30 MİLYON STERLİNLİK BORÇ DÜĞÜMÜ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Şirketin faaliyetlerini tek parça halinde sürdürmesi için Kuzey İrlanda merkezli Martin Property Group'un sunduğu teklif 30 Ekim itibarıyla masada kalmaya devam ediyor. Ancak taraflar arasında yaklaşık 30 milyon sterlinlik borcun geri ödeme takvimi konusunda henüz nihai bir uzlaşma sağlanamadı. Mevcut sahip Gordon Brothers, şirketin tamamı için kabul edilebilir bir teklif gelmemesi halinde işletmeyi bölerek satma seçeneğini de değerlendiriyor.

MAĞAZALAR PARÇA PARÇA MI SATILACAK?

Sektörel raporlara ve basına yansıyan bilgilere göre, Poundland'ın bütünlüğünü koruyamaması durumunda B&M, The Range ve Poundstretcher gibi rakip perakende zincirlerinin bazı kârlı mağazaları devralması bekleniyor. Ancak bu senaryo, 12 bin kişilik istihdamın tamamının korunamayacağı anlamına geliyor.

Noel alışveriş sezonu öncesinde sürecin uzaması, hem tedarik zincirinde hem de çalışanlar cephesinde belirsizliği artırıyor. İşçi temsilcileri istihdamın korunması çağrısında bulunurken, şirketin nihai kaderi geçici hukuki koruma süresi içinde yürütülecek kurtarma görüşmelerinin sonucuna göre netlik kazanacak.